La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Trámite para Luis Díaz en una jornada en la que el Bayern Múnich se estaba complicado ante el Unión SG de Bélgica en el Allianz Arena, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League. El equipo alemán tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para que Harry Kane otra vez lo salvara y le diera el triunfo, sin muchos goles, tal como está acostumbrado en la Bundesliga.

Cuando el aura por la sobresaliente campaña ganadora que adelanta en Alemania estaba en pleno furor en Europa, un humilde Unión SG lo hizo pasar apuros, le colocó presión y alcanzó a ilusionarse con un gol que hubiera cambiado la historia del partido. En la primera parte tuvo que intervenir Manuel Neuer de forma maestra para mantener el arco en cero y no activar las alarmas.

Partido complicado para Bayern, disputado en Múnich y con polémica. Harry Kane salvó con un doblete para obtener los tres puntos en casa. En un tiro de esquina apenas comenzando el segundo tiempo, el delantero inglés cabeceó en el primer palo cuando Unión SG cumplía con un trabajo defensivo sin espacios y ya Neuer había logrado detener la jugada más clara del rival.

Luis Díaz reapareció al inicio de 2026 con Bayern Múnich en Champions League Foto: FC Bayern via Getty Images

La pelota quieta le dio mucho beneficio al local en un momento crítico y donde el Unión SG no descartaba anotar en Múnich. Todo se fue al piso al 55′ cuando Harry Kane se inventó un penalti y forzó al arquero rival a estirar la pierna y tocarlo sin balón para lanzarse al piso. Cobro desde los once pasos y 2-0 final. La prensa alemana hizo cuatro observaciones donde habló de Luis Díaz.

Primera observación de la prensa alemana tras la formación de Kompany

Un doblete que desdibujó a un Unión SG que había tenido la opción más clara en los primeros 45′ y que hizo ver mal a Luis Díaz. El volante colombiano tuvo más aparición en la segunda parte e incluso habilitó a Michael Olise para el tercero, pero mandó la pelota muy encima del arco.

Bavarian Football Works, de los medios deportivos más consultados en Alemania, pasó la radiografía tras el 2-0 y la primera observación que hizo fue por el tema de los laterales. Los especialistas alemanes esperaban a Tom Bischof y Aleksandar Pavlović en el mediocampo, para dejar a Raphael Guerreiro y Joshua Kimmich por las bandas, pero se vieron sorprendidos por el esquema que Kompany presentó.

“Fue desconcertante ver esto”, luego de que Guerreiro fuera lateral, pero por zona derecha, Bischof por izquierda y Kimmich con Pavlović por el mediocampo. Esa movida táctica dejó desconcertados a los periodistas alemanes.

La observación para Luis Díaz tras la presentación ante el Unión SG

Luego mencionaron a Luis Díaz en un capítulo donde desarrollaron la idea de los extremos que pueden defender, tarea que, según la prensa alemana, Luis Díaz y Michael Olise lograron elaborar ante Unión SG.

“A los extremos se les suele pedir que defiendan cuando es necesario, y Olise y Luis Díaz lo han ejemplificado aquí. Lucho es conocido por retroceder y remontar una vez que su equipo recupera la posesión, pero Olise ahora ha añadido esa cualidad a su ya completo repertorio”, dice Bavarian Football Works.

El delantero inglés #09 del Bayern Munich, Harry Kane (izq.), celebra con el delantero colombiano #14 del Bayern Munich, Luis Díaz, después de marcar el gol de penalti 2-0 durante la UEFA Champions League. Foto: AFP

De esta manera, en Alemania salvan el rol táctico de Lucho ante Unión SG, ante un equipo que dio pocos espacios y solo jugadas puntuales desequilibraron con el liderazgo de Harry Kane. Lucho se acopla mucho más a la situación e interpreta el momento de crisis cuando el club alemán debe mantener las líneas.

Tras el juego ante Unión SG, Bayern Múnich vuelve a la competencia en Alemania y se alista para enfrentar al Augsburgo en la fecha 19, el próximo 24 de enero en el Allianz Arena.