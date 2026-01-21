La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Partido de trámite para Luis Díaz. Bayern Múnich no necesitó de la magia del guajiro, pero sí se estaba complicado ante el Unión SG de Bélgica en el Allianz Arena. El gigante bávaro tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para que Harry Kane otra vez se vistiera como el gran salvador y le diera el triunfo. Cuando el aura estaba en furor, un humilde club belga le colocó presión y alcanzó a ilusionarse, a tal punto que el portero Manuel Neuer tuvo que esforzarse.

Algunos dicen que fue trámite en Múnich, otros que el partido de la Champions League fue complejo. Lo cierto es que estuvo caliente y disputado en el Allianz Arena. Tuvo que intervenir Harry Kane con un doblete para salvar los tres puntos en casa. En un tiro de esquina apenas comenzando el segundo tiempo, el delantero inglés cabeceó en el primer palo cuando el Unión SG cumplía con un trabajo defensivo impecable y se había atrevido a sorprender a Manuel Neuer en el arco.

La pelota quieta le dio mucho beneficio al local, que ya comenzó a respirar más tranquilo tras la intervención de Neuer y Kane. Minutos después del cabezazo, al 55′, el mismo Harry se inventó un penalti y forzó al arquero rival a tocarlo sin balón para lanzarse al piso. Cobro desde los once pasos que el determinante de Inglaterra convirtió en el segundo gol para el 2-0 definitivo.

¿DE QUIÉN MÁS? Harry Kane ganó en el área y marcó el primero del Bayern Munich ante Union Saint Gilloise.





El doblete desdibujó a un Unión SG que había tenido la opción más clara en los primeros 45’, haciendo figura a Manuel Neuer con la espectacular atajada. Si ese remate se convierte en gol, el afán del local hubiera sido mayor y el trámite muy cambiante para el segundo tiempo. El técnico Vincent Kompany quiso manejar este encuentro con más calma, sin descuidar la prioridad de victoria para clasificar a octavos.

La atajada de Manuel Neuer que salvó al Bayern en la Champions

¿EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO? Tapadón de Neuer ante Promise David para evitar el gol de Union Saint Gilloise vs. Bayern Munich en la #CHAMPIONSxESPN.





Cuando más se creía que estaba tranquilo con el 2-0 y la atajada de Neuer, cayó la expulsión del surcoreano Kim Min-jae, dejando con 10 al Bayern Múnich, que también le faltó la magia de Luis Díaz y Michael Olise en los 90’ para avanzar en el carrusel de goles que tiene acostumbrado en la Bundesliga.

Harry Kane falló otro penalti al 80′ tras chocar su remate en el palo más largo de la cancha. Así se consumaron las jugadas más claras del partido, con los veteranos del equipo haciendo valer la experiencia y salvando la situación cuando los magos por las bandas no pueden marcar o asistir. 2-0 del Bayern que lo coloca con 18 puntos en la tabla y directo a los octavos de final.