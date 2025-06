Carlos Antonio Vélez dijo lo que tuvo que hacer James Rodríguez cuando Lionel Messi le peleó

Así narraron en la televisión argentina el golazo de Luis Díaz: no podían creerlo

En el video del momento se logra ver con mucho enojo a Messi, pero James no reaccionó de esta misma manera , de hecho, se logra leer en sus labios haber dicho que no mencionó nada.

No debió arrugar y encararlo.. “si lo dije y q qué?” … pero se chupó! https://t.co/NB6hGhyWK2

“ No debió arrugar y encararlo… Sí, lo dije, ¿y qué? ¡Pero se chupó! ”, mencionó Carlo Antonio Vélez a través de su cuenta oficial de X.

Vélez, además de este tema, habló de lo que fue el cotejo: “¡Casi se da el milagro! ¿Mejoró la selección? Sí, comparando con los adefesios anteriores, sin duda. Pero fue una tarea incompleta: hasta el golazo de Díaz, en bloque alto, con algunos presionando, Campaz y Lucho, James NO. Por lo tanto, la tarea era incompleta y por su zona salía Argentina del intento de presión colombiano. Lucho por el medio solo un rato, lo mejor lo hizo por fuera”.

Néstor Lorenzo le tiró ácido dardo a la hinchada de la Selección Colombia en Barranquilla: no tuvo compasión

“Después del gol, el cagazo. Nos metimos atrás, dándoles la pelota y el terreno a ellos, sin contraataque. El bloque bajo es para aprovechar el espacio que da el rival a la espalda… nada que ver. Solo destruir hasta el gol de ellos… un horror no marcar el saque de banda y, con jugadores dándole la espalda a la pelota, nos empataron. Otra vez malos cambios. Era un partido para Marino y no para Román. Si sale Castaño, que juegue Rafael Carrascal, pero puso al otro Carrascal. Lorenzo no plantea ni replantea bien. Todo es a medias”, añadió.