Lorenzo, sin rodeos, acusó a la afición de Colombia de no alentar. “La otra vez me hicieron hacer una publicidad, que igual me hubiera gustado decirlo, que es que estemos todos juntos, que nos unamos. Yo les dije a los jugadores que ellos generaron en la gente que siempre deben ganar 4 a 0 y que deben ganar todos los partidos y no es así, es difícil la eliminatoria, muchachos, no es fácil ganarle 3 o 4 a 0 a todos”, empezó diciendo, en palabras recogidas por As Colombia.