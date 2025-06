Así narraron en la televisión argentina el golazo de Luis Díaz: no podían creerlo

Su definición le dio la vuelta al mundo y dejó en silencio las tribunas del Monumental, que no esperaban una jugada de tal categoría para abrir el marcador.

Luis Díaz ventila lo que habló con Lionel Scaloni: no se calló y reveló qué le dijo

El gol de Luis Díaz no solo fue elogiado en Colombia, sino también en la televisión argentina.

El comentarista de dicho canal no ocultó su admiración por las condiciones del guajiro. “ Golazo de un jugadorazo, de uno de los mejores atacantes a nivel mundial ”, señaló.

“Luis Díaz se va de todo el mundo, qué golazo. Luis Díaz, qué golazo, Lucho acaba de hacer un gol espléndido. En esta jugada le ha salido redondo”, apuntaron en Movistar Plus .

¿Qué dijo Luis Díaz?

“Desde que venimos a la Selección es un orgullo portar esta camiseta siempre para mí va a ser un orgullo, siempre daré lo mejor, trataré de sacar mis cualidades a flote, cada vez me siento con más confianza, cada vez me siento más en ese rol de ser ese capitán, no solo con la cinta sino también sin ella. Hay que trabajar para la Selección y para la gente”, sentenció Lucho.