James Rodríguez se desahogó sobre la Copa América: denunció beneficios a favor de Argentina

¿Qué más dijo James Rodríguez?

Salomé Rodríguez es la única que podría cambiar el panorama. “Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien, sigo un año más, o dos. Si no, no. Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Además, mi fútbol me puede ayudar mucho, mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar. Si yo le digo a mi hija en dos años, luego de la Copa del Mundo, ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría”, completó.