Conmebol le cayó e impuso fuerte castigo al VAR de la final por Copa América entre Colombia y Argentina

Después de ello, entregó el listado, uno por uno, de los colegiados que estarán en septiembre próximo en los juegos rumbo al Mundial 2026. Entre eso, sí está el central de la final, Claus, pero no quien incidió en que, al final, no se terminara otorgando penales a Colombia.

“Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, contó el atacante sobre la conversación en campo con Claus.