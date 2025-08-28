Lionel Messi anuncia su primera despedida y Argentina lo sufre: “Es mi último partido”

Lionel Messi anunció que el partido contra Venezuela, programado para el próximo jueves 4 de septiembre, será su despedida de las eliminatorias sudamericanas.

El astro rosarino confirmó que gran parte de su familia está invitada al Estadio Monumental, pues lo contemplan como un día especial después de todo lo vivido con la selección de Argentina.

“Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, declaró Messi a Apple TV.

Dicho compromiso iniciará a las 6:30 de la tarde, es decir, se jugará a la misma hora en la que Colombia estará enfrentando a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Sí que es un partido muy especial, donde por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer. Lo vamos a vivir de esa manera. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, sentenció.

Otra final para Messi

Lionel Messi hizo el anuncio después de clasificarse a otra final de la Leagues Cup. El ‘10′ marcó doblete contra Orlando City y sueña con sumar otro título a su laureado palmarés.

El argentino llevaba unas semanas sin jugar por molestias físicas. “Quería estar desde que volví con Galaxy. Sentí una molestia ahí y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era. Un rival muy complicado que nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos”, dijo.

Messi confesó que estaba cauteloso en el arranque del compromiso. “En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más”, agregó.

El argentino Lionel Messi (izquierda) festeja con sus compañeros tras un gol del Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando City, el miércoles 27 de agosto de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky) | Foto: AP

Así fue el partido de Inter Miami vs. Orlando City

Y es que en la parte complementaria marcó doblete para remontar el tanto inicial de Marco Pasalic. El venezolano Telasco Segovia aseguró el pase a la final con el tercer gol de las garzas al 90+1′.

Orlando City fue superior durante el primer tiempo, especialmente por las incursiones ofensivas del argentino Martín Ojeda y los colombianos Eduard Atuesta y Luis Muriel.

“En el primer tiempo lo hicimos muy bien, en el segundo perdimos control y hubo decisiones que desnaturalizaron el juego y afectaron al equipo. El penal de Iván es muy claro, una de las amonestaciones de Brekalo no es. No vengo a llorar. Este grupo de jugadores no merece esto”, lamentó el técnico Oscar Pareja.

El panorama del Inter Miami se aclaró al minuto 74 cuando el argentino Tadeo Allende consiguió un penal al recibir un jalón de camiseta del esloveno David Brekalo, quien se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Messi ejecutó el castigo con un tiro muy pegado al poste derecho para superar el lance de Gallese.

Al 87, Jordi Alba estuvo cerca de anotar con un tiro que a la base del poste izquierdo. Un minuto después, el lateral izquierdo español dio la asistencia que Messi convirtió en el 2-1 con un remate de zurda.

El 3-1 surgió de una jugada que el Inter comenzó a tejer desde su campo. En la entrada dle área, Suárez le devolvió una pared a Segovia quien definió ante Gallese al 90+1.