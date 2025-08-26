Por la jornada 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombia se enfrentó con su similar de Argentina en el estadio Monumental de River Plate.

Este compromiso terminó 1 a 1. Dejando de un lado el resultado, en aquel partido se presentó una serie de cantos homofóbicos y discriminatorios en contra del equipo cafetero.

Por esta razón, la Fifa tomó acción y decidió de castigar al conjunto albiceleste. La sanción que el ente que regula el deporte rey le aplicó a la selección de Argentina es la de ocupar una tribuna con público infantil y organizaciones no gubernamentales.

“Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder, así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, indicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado de prensa.

Argentina vs. Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El castigo impuesto por la Fifa se aplicará en el Argentina vs. Venezuela por la jornada número 17 de las eliminatorias sudamericana. Este juego se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”, añadió la AFA.

Sobre la sanción impuesta por la Fifa y el comunicado de la AFA, hizo referencia TyC Sports, un medio de comunicación deportivo con suma importancia en territorio gaucho.

“Tribuna ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales: la sanción que FIFA le impuso a Argentina. La misma corresponde a los cánticos de discriminación y homofóbicos en el último partido de la Selección ante Colombia en la cancha de River“, escribió.

Imagen del Argentina vs. Colombia por Eliminatorias. | Foto: @CONMEBOL