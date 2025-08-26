Suscribirse

Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

La prensa argentina hizo referencia a la sanción que impuso la Fifa.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 3:20 a. m.
Imagen del Argentina vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial 2026.
Imagen del Argentina vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Por la jornada 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombia se enfrentó con su similar de Argentina en el estadio Monumental de River Plate.

Este compromiso terminó 1 a 1. Dejando de un lado el resultado, en aquel partido se presentó una serie de cantos homofóbicos y discriminatorios en contra del equipo cafetero.

Contexto: Fifa se pronunció por las eliminatorias sudamericanas: esto se dijo sobre la Selección Colombia

Por esta razón, la Fifa tomó acción y decidió de castigar al conjunto albiceleste. La sanción que el ente que regula el deporte rey le aplicó a la selección de Argentina es la de ocupar una tribuna con público infantil y organizaciones no gubernamentales.

Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder, así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, indicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado de prensa.

Argentina vs. Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
Argentina vs. Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El castigo impuesto por la Fifa se aplicará en el Argentina vs. Venezuela por la jornada número 17 de las eliminatorias sudamericana. Este juego se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”, añadió la AFA.

Contexto: Perú anunció obligada decisión para las eliminatorias sudamericanas: esto pasó con dos jugadores

Sobre la sanción impuesta por la Fifa y el comunicado de la AFA, hizo referencia TyC Sports, un medio de comunicación deportivo con suma importancia en territorio gaucho.

“Tribuna ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales: la sanción que FIFA le impuso a Argentina. La misma corresponde a los cánticos de discriminación y homofóbicos en el último partido de la Selección ante Colombia en la cancha de River“, escribió.

Imagen del Argentina vs. Colombia por Eliminatorias.
Imagen del Argentina vs. Colombia por Eliminatorias. | Foto: @CONMEBOL

Luego del empate de Argentina en el Monumental por 1-1 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, la FIFA decidió sancionar al seleccionado de Lionel Scaloni con una tribuna que será ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales”, continuó. Argentina, como bien se sabe, ya está clasificada al Mundial 2026 y defenderá el título.

Noticias relacionadas

FIFASelección ArgentinaSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasMundial 2026SanciónConmebol

