Perú anunció obligada decisión para las eliminatorias sudamericanas: esto pasó con dos jugadores

Sobre la decisión en el equipo inca se lanzó un comunicado de prensa.

Redacción Deportes
25 de agosto de 2025, 10:33 p. m.
El domingo 24 de agosto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial la convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

“El comando técnico de La Bicolor, liderado por Óscar Ibáñez, presentó la lista de convocados para los partidos de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, por las fechas 17 y 18, respectivamente”, indicó la FPF.

Contexto: Ancelotti sorprende con convocados de Brasil para eliminatorias: gran ausencia, además de Neymar

“Los entrenamientos de la selección peruana empezarán este lunes 25 de agosto en la Videna FPF. Luego de la práctica, el profesor Óscar Ibáñez brindará una conferencia de prensa”, añadió.

No pasó mucho después de que se anunciara la convocatoria para que la misma FPF tomara una obligada decisión. Por lesión, los jugadores Alex Varela y Edison Flores fueron desconvocados.

José Rivera, en el anuncio de desconvocatoria de los jugadores en cuestión, fue citado para la doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026. En suelo peruano, muchas personas no resultaron muy contentas con el llamado de Rivera.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a La opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha Fifa”, se indicó.

Se espera que no se presenten más contratiempos en la selección de Perú, que se mantiene en un momento de crisis de resultados. El cambio generacional en el equipo del país inca quedó muy atrás y el panorama, para las eliminatorias a la Copa del Mundo 2030, no es para nada alentador y esto no se puede negar.

Así quedó la lista de jugadores convocados de Perú

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City SC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Burnley FC), Marcos López (FC Copenhague), Matías Lazo (FBC Melgar).

Volantes

Renato Tapia (Al Wasl FC), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros

José Rivera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC).

Selección PerúPerúEliminatorias SudamericanasConmebolFIFAMundial 2026

