Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

El nuevo entrenador de la Selección Perú es Mano Menezes, brasileño de 63 años. La noticia fue confirmada este jueves, 29 de enero, por la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF). De hecho, es tema central en ese país, que se quedó fuera del Mundial 2026.

“Desde la FPF le damos la bienvenida al profesor Mano Menezes y a su comando técnico, quienes asumen la conducción de La Bicolor. Les deseamos una etapa de trabajo exitosa, guiada por el compromiso y la responsabilidad que representa nuestra selección", publicó la Federación Peruana de Fútbol en sus canales oficiales.

Desde la #FPF le damos la bienvenida al profesor Mano Menezes y a su comando técnico, quienes asumen la conducción de #LaBicolor 🇵🇪.



Les deseamos una etapa de trabajo exitosa, guiada por el compromiso y la responsabilidad que representa nuestra selección. ⚽️ pic.twitter.com/Jl7awkQIw8 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 30, 2026

Ahora bien, esta noticia despierta un poco de interés entre los hinchas de Millonarios. Con la llegada de Mano Menezes se abre una puerta para la llegada de otro entrenador en el cuadro embajador.

¿Por qué la llegada de Mano Menezes a Perú despierta interés en Millonarios?

Porque además del brasileño Mano Menezes, la FPF tenía en el radar al argentino Gustavo Álvarez. Al menos así lo reportaba la prensa deportiva, y como la elección ya es oficial, Millonarios posa en Álvarez sus ojos como uno de los candidatos para llegar al banco técnico albiazul.

Uno de los que se refirió al tema fue Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores+: “Querían a Gustavo Álvarez (en Perú), que es candidato para dirigir a Millonarios. Ojalá llegara a Millonarios, Álvarez”.

Gustavo Álvarez, técnico que suena para llegar a Millonarios. Foto: Getty Images

La Tercera también mencionó el tema: “Un duro golpe sufrió Gustavo Álvarez tras su salida de Universidad de Chile. El técnico, que era una de las opciones que manejaba la selección de Perú para asumir el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030, perdió el pulso contra Mano Menezes”.

¿Quién es Gustavo Álvarez?

Un entrenador argentino de 53 años con pasos por el fútbol de su país, el peruano y el chileno. De hecho, fue con la Universidad de Chile que dejó buenas sensaciones y empezó a tener los ojos del continente encima.

Ganó la Primera B con Aldosivi (Argentina), la Primera división con Huachipato (Chile) y la Copa y la Supercopa con la Universidad de Chile (Chile).

¿Gustavo Álvarez sigue siendo candidato para dirigir a Millonarios?

Todo apunta a que sí, pero también cuentan que el elenco embajador puso sus ojos sobre Fabián Bustos, otro entrenador argentino. De hecho, cuentan que es la principal opción para el banquillo técnico.

🇦🇷 Fabián Bustos (56) es el candidato número 1️⃣ para dirigir @MillosFCoficial



Ⓜ️ Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá. El DT argentino dirigió Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Universitario y Delfín.



📰 @CarlosAlemanJ https://t.co/DCi8xv6T20 pic.twitter.com/bW8oes1H24 — Guillermo Arango (@guilloarango) January 29, 2026

Así lo reveló el periodista Guillermo Arango, junto a Carlos Alemán: “Fabián Bustos (56) es el candidato número para dirigir a Millonarios. Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá. El DT argentino dirigió Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Universitario y Delfín“.