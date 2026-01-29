Deportes

Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

La llegada del brasileño Mano Menezes a la Selección de Perú, hace que una opción siga latente para Millonarios.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 3:17 a. m.
La oficialización de Mano Menezes en Perú deja a Millonarios con una opción latente en el banco técnico.
La oficialización de Mano Menezes en Perú deja a Millonarios con una opción latente en el banco técnico. Foto: Prensa oficial Federación Peruana de Fútbol (API) y escudo oficial Millonarios.

El nuevo entrenador de la Selección Perú es Mano Menezes, brasileño de 63 años. La noticia fue confirmada este jueves, 29 de enero, por la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF). De hecho, es tema central en ese país, que se quedó fuera del Mundial 2026.

“Desde la FPF le damos la bienvenida al profesor Mano Menezes y a su comando técnico, quienes asumen la conducción de La Bicolor. Les deseamos una etapa de trabajo exitosa, guiada por el compromiso y la responsabilidad que representa nuestra selección", publicó la Federación Peruana de Fútbol en sus canales oficiales.

Ahora bien, esta noticia despierta un poco de interés entre los hinchas de Millonarios. Con la llegada de Mano Menezes se abre una puerta para la llegada de otro entrenador en el cuadro embajador.

¿Por qué la llegada de Mano Menezes a Perú despierta interés en Millonarios?

Porque además del brasileño Mano Menezes, la FPF tenía en el radar al argentino Gustavo Álvarez. Al menos así lo reportaba la prensa deportiva, y como la elección ya es oficial, Millonarios posa en Álvarez sus ojos como uno de los candidatos para llegar al banco técnico albiazul.

Deportes

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Deportes

Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

Deportes

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Deportes

Presidente de Atlético Nacional da veredicto con la llegada del Chicho Arango: se supo la decisión

Deportes

El día que al nuevo fichaje estrella del América de Cali lo condenaron en Europa por delitos de violencia

Deportes

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Deportes

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

Deportes

Uruguay hizo lo suyo y avanzó a la Copa del Mundo 2026: Perú quedó eliminado

Deportes

Perú anunció obligada decisión para las eliminatorias sudamericanas: esto pasó con dos jugadores

Deportes

Jugador de América entró en la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias: es oficial

Uno de los que se refirió al tema fue Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores+: “Querían a Gustavo Álvarez (en Perú), que es candidato para dirigir a Millonarios. Ojalá llegara a Millonarios, Álvarez”.

Gustavo Álvarez, técnico que suena para llegar a Millonarios.
Gustavo Álvarez, técnico que suena para llegar a Millonarios. Foto: Getty Images

La Tercera también mencionó el tema: “Un duro golpe sufrió Gustavo Álvarez tras su salida de Universidad de Chile. El técnico, que era una de las opciones que manejaba la selección de Perú para asumir el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030, perdió el pulso contra Mano Menezes”.

¿Quién es Gustavo Álvarez?

Un entrenador argentino de 53 años con pasos por el fútbol de su país, el peruano y el chileno. De hecho, fue con la Universidad de Chile que dejó buenas sensaciones y empezó a tener los ojos del continente encima.

Ganó la Primera B con Aldosivi (Argentina), la Primera división con Huachipato (Chile) y la Copa y la Supercopa con la Universidad de Chile (Chile).

¿Gustavo Álvarez sigue siendo candidato para dirigir a Millonarios?

Todo apunta a que sí, pero también cuentan que el elenco embajador puso sus ojos sobre Fabián Bustos, otro entrenador argentino. De hecho, cuentan que es la principal opción para el banquillo técnico.

Así lo reveló el periodista Guillermo Arango, junto a Carlos Alemán: “Fabián Bustos (56) es el candidato número para dirigir a Millonarios. Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá. El DT argentino dirigió Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Universitario y Delfín“.

Más de Deportes

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.

Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

Empate entre América de Cali y Once Caldas en el Pascual Guerrero.

Tabla en Liga BetPlay: enredo entre América de Cali y Once Caldas deja sorpresivo líder

La oficialización de Mano Menezes en Perú deja a Millonarios con una opción latente en el banco técnico.

Técnico oficializado en la Selección Perú deja puerta abierta en Millonarios: hubo movimiento

Luis Díaz contra el PSV.

Locura en la prensa española tras la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “En las sombras”

Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango.

Presidente de Atlético Nacional da veredicto con la llegada del Chicho Arango: se supo la decisión

Darwin Machís, extremo de la Selección de Venezuela.

El día que al nuevo fichaje estrella del América de Cali lo condenaron en Europa por delitos de violencia

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali.

La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas y la victoria de Inter de Bogotá

Leonardo Castro habló de cuando anunciaron la salida de Hernán Torres de Millonarios.

Leonardo Castro contó qué pasó apenas salió Hernán Torres de Millonarios: inesperada reacción

X

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

x

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Noticias Destacadas