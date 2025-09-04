Deportes
Uruguay hizo lo suyo y avanzó a la Copa del Mundo 2026: Perú quedó eliminado
Colombia venció a Bolivia y también se clasificó al Mundial.
La selección de Uruguay venció a Perú en condición de local por 3 goles a 0 y se metió al Mundial Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas marcaron los goles del conjunto celeste. Uruguay es una selección histórica e intentará hacer un gran papel en el siguiente certamen orbital.
En desarrollo...