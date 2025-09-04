Suscribirse

Uruguay hizo lo suyo y avanzó a la Copa del Mundo 2026: Perú quedó eliminado

Colombia venció a Bolivia y también se clasificó al Mundial.

Redacción Deportes
5 de septiembre de 2025, 1:43 a. m.
Uruguay vs Perú en eliminatorias.
Uruguay vs Perú en eliminatorias. | Foto: Getty Images

La selección de Uruguay venció a Perú en condición de local por 3 goles a 0 y se metió al Mundial Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas marcaron los goles del conjunto celeste. Uruguay es una selección histórica e intentará hacer un gran papel en el siguiente certamen orbital.

En desarrollo...

