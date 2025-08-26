Suscribirse

Fifa se pronunció por las eliminatorias sudamericanas: esto se dijo sobre la Selección Colombia

La Fifa hizo el pronunciamiento por medio de su plataforma digital.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 1:59 a. m.
Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) se pronunció sobre las eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México.

“Las Eliminatorias sudamericanas prometen gran nivel y suspenso de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México. Aunque las clasificaciones de este proceso tuvieron un aumento en los cupos (de 4,5 pasó a 6,5), ninguna selección quiere quedarse afuera y todos los partidos son más que parejos”, indicó.

La Selección Colombia, en septiembre, se verá las caras con Bolivia y con su similar de Venezuela. El duelo ante los bolivianos se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Contra los del país vecino será en suelo ajeno.

Con un solo punto, el combinado patrio, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, certificaría su clasificación al siguiente certamen orbital. Cabe mencionar que al Mundial de Qatar 2022, que ganó Argentina, Colombia no fue.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Sobre Colombia y las demás selecciones del Sur de América, la Fifa dijo, aunque algunas ya están clasificadas, que cada una irá por su lugar en la próxima fiesta máxima del deporte rey.

“De esta manera, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay irán por su lugar en el torneo que se desarrollará a partir de junio del 2026 y finalizará el domingo 19 de julio”, escribió.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación terminó recordando la sanción, que al inicio de las eliminatorias sudamericanas, se le aplicó a la selección de Ecuador.

“Cabe recordar que a Ecuador se le restaron tres puntos en la presente competición preliminar, de acuerdo con el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 8 de noviembre de 2022″, reseñó. Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026:

  1. Argentina 35 puntos (+20DG)
  2. Brasil 25 puntos (+5 DG)
  3. Ecuador 25 puntos (+8 DG)
  4. Paraguay 24 puntos (+3 DG)
  5. Uruguay 24 puntos (+9 DG)
  6. Colombia 22 puntos (+4DG)
  7. Venezuela 18 puntos (-2 DG)
  8. Bolivia 16 puntos (-12 DG)
  9. Perú 12 puntos (-10 DG)
  10. Chile 10 puntos (-15 DG)

La última doble jornada de las eliminatorias estará entretenida de principio a fin. Aunque la Selección Colombia de Mayores tiene el camino sencillo para clasificar, también es posible que se termine dando una eliminación. Todo puede pasar.

FIFAConmebolEliminatorias SudamericanasMundial 2026Estados UnidosSelección ColombiaColombia

