Lionel Messi descarta a Portugal: lanzó cruda sentencia para el Mundial de 2026

Aún sin confirmar su presencia, Lionel Messi tiene claro que Argentina será favorita para repetir título en el Mundial de 2026. En su lista también está Francia, España, Inglaterra, Alemania y Brasil, pero no Portugal.

Y es que muchos tienen al combinado luso como candidato a su primera Copa del Mundo, sin embargo, Messi no los considera entre los principales rivales por el trofeo.

“Hay selecciones muy buenas como España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hace tiempo que no son campeones, Alemania, es muy difícil, pero que vamos a pelear, vamos a hacerlo”, indicó en entrevista con ESPN.

¿Messi jugará el Mundial 2026?

Los medios argentinos dan por hecho que Lionel Messi estará en la convocatoria de Argentina para el Mundial, aunque él todavía no se atreve a confirmarlo.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, expresó sobre la pregunta del millón.

Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, lo que quiere decir que todavía le queda tiempo por delante antes del retiro.

“Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo”, señaló sobre el calendario de la MLS.

Messi considera que tener más descanso le dará un plus para encarar la Copa del Mundo. “Los de Europa llegan con muchísimos partidos encima al final, como es casi siempre en las competiciones de selecciones, sacando Catar, que fue a final de año y la mayoría también se sintió mejor, porque tenía menos carga de partidos. A mí me va a pasar un poco eso también”, apuntó.

“A nosotros nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Concachampions”, insistió.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami | Foto: Getty Images via AFP

En contra de la Finalissima

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, ha dicho varias veces que quiere contar con su capitán, pero respeta cualquier decisión que tome hasta el momento de entregar la convocatoria.

“La verdad es que lo venimos hablando. Él entiende también y lo hablamos mucho. Lo venimos hablando desde hace tiempo y siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, reveló Messi.