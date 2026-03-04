Inter Miami sigue queriendo estar a la vanguardia de los clubes en el balompié de Latinoamérica. En lo deportivo, la presencia de estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul lo hacen mundialmente conocido.

Desde hace un tiempo, la cúpula directiva también se ha internado en todo el tema de negocios, partidos amistosos con gran repercusión, giras, entre otros acuerdos. Uno de los más recientes y que es un golpe más sobre la mesa está relacionado con la firma del cambio del nombre del estadio, patrocinador, así como otras cuestiones importantes para los de La Florida.

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro rosado anunció que logró una “alianza histórica y multianual que establece a Nu como Socio Principal de Inter Miami CF”.

“El acuerdo llega en un momento clave para ambas organizaciones: a medida que Nu acelera su expansión internacional hacia Estados Unidos e Inter Miami CF continúa consolidando su posición como uno de los clubes de mayor crecimiento e influencia en el deporte”, extendieron la visión que se les ha convertido en una meta a cumplir en los próximos años.

Por haber presencia de una marca aliada, se anunció la modificación del nombre: “Como piedra angular del acuerdo, el nuevo estadio de vanguardia de Inter Miami CF en Miami Freedom Park se llamará oficialmente Nu Stadium”.

Aunque el primer objetivo del recinto sea albergar al Inter Miami en sus partidos como local, también podrá ser usado para otro tipo de actividades a partir de los primeros días del próximo mes del año.

Así se verá desde afuera el nuevo estadio del Inter Miami. Foto: Nu

“Inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026. Diseñado para disfrutar todo el año, el estadio con capacidad para 26.700 personas será la casa de Inter Miami CF, además de albergar conciertos de diversos tamaños, eventos corporativos y privados, y una amplia gama de eventos deportivos adicionales, incluyendo partidos amistosos y competitivos”, explicaron en la misiva difundida vía web.

David Beckham, quien fue jugador y ahora es copropietario de Inter Miami, apuntó a los objetivos que tiene al realizar este tipo de negociaciones con empresas como Nu.

“Miami siempre ha sido un lugar al que la gente llega con grandes sueños y, desde el principio, quisimos que este Club reflejara ese espíritu”, le apuntó el exdeportista.

“La apertura de nuestro nuevo estadio es un momento realmente especial en nuestro camino: un lugar para que los aficionados del Sur de la Florida y para que las personas de todo el mundo que se sienten conectadas con nuestro Club nos vean jugar. Nu Stadium será el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la libertad para soñar", culminó emocionado diciendo.