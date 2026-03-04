Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

La plataforma financiera digital Nu y el club de fútbol Inter Miami CF anunciaron una alianza plurianual que incluye los derechos de nombre del nuevo estadio del equipo, que pasará a llamarse Nu Stadium. El recinto formará parte del complejo Miami Freedom Park y está previsto que abra sus puertas el 4 de abril de 2026.

El estadio tendrá capacidad para 26.700 espectadores y será la sede principal del Inter Miami CF, además de albergar conciertos, eventos corporativos y otras actividades deportivas.

El proyecto hace parte de un desarrollo urbano más amplio de 131 acres, que incluirá espacios comerciales, hoteles, zonas recreativas y áreas públicas destinadas a actividades comunitarias.

La alianza también contempla presencia de marca dentro del estadio y en activos del club. Entre ellos, el logotipo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta del equipo a partir de agosto de 2026, dentro de un nuevo espacio publicitario autorizado por la liga.

Cristina Junqueira, cofundadora de la compañía y responsable del negocio emergente de Nu en Estados Unidos, señaló que la colaboración hace parte de la estrategia de expansión internacional de la firma. “Esta alianza de largo plazo representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global”, afirmó.

Desde el club, el propietario gerente del Inter Miami CF, Jorge Mas, destacó que el acuerdo se alinea con el crecimiento reciente del equipo y su posicionamiento global. El club, que compite en la Major League Soccer (MLS), ha consolidado su visibilidad internacional con la llegada de figuras como Lionel Messi y otros jugadores de proyección global.

Con esta alianza, ambas organizaciones buscan aprovechar la convergencia entre deporte, entretenimiento y servicios financieros, en un momento en que el fútbol en Estados Unidos continúa ampliando su audiencia y su valor comercial.