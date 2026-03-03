Banco Serfinanza adquiere participación en Tpaga para desarrollar servicios financieros digitales

El Banco Serfinanza anunció la adquisición del 30 % de la fintech colombiana Tpaga, como parte de un acuerdo orientado al desarrollo de soluciones financieras digitales en el país.

La operación contempla una participación accionaria del banco y un esquema de colaboración tecnológica entre ambas compañías.

El objetivo es integrar las capacidades de desarrollo tecnológico de la fintech con la infraestructura y experiencia bancaria de Serfinanza para crear nuevos productos financieros y ampliar el acceso a pagos digitales, billeteras electrónicas y servicios basados en inteligencia artificial.

La alianza también permitirá desarrollar soluciones de embedded finance, es decir, servicios financieros integrados en plataformas no financieras, mediante el uso de APIs y arquitecturas tecnológicas que faciliten el diseño y escalamiento de nuevos productos.

“Esta inversión y alianza estratégica nos permite avanzar con mayor velocidad en nuestra hoja de ruta digital. Integrar capacidades tecnológicas probadas en el mercado (…) nos ayudará a desarrollar soluciones más ágiles y centradas en el cliente”, afirmó Gian Piero Celia, presidente de Banco Serfinanza.

El acuerdo también tiene implicaciones para el ecosistema del Grupo Empresarial Olímpica, al que pertenece el banco. La integración de servicios financieros podría facilitar nuevas alternativas de pago para los clientes que interactúan con la cadena de retail y sus canales digitales.

Para Tpaga, la entrada de Serfinanza como accionista se da en un momento de expansión del sector fintech en Colombia. La compañía mantendrá su independencia operativa mientras trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas junto con la entidad financiera.

El modelo de colaboración responde a una tendencia en el sistema financiero en la que bancos y fintechs combinan capacidades para desarrollar nuevos servicios digitales y ampliar el alcance de productos financieros.