Sostenibilidad

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Las entidades se ubicaron dentro del grupo más destacado del sector bancario global, tras superar evaluaciones en gestión ambiental, inclusión financiera y gobierno corporativo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
En un contexto de mayor presión climática y regulatoria, el reconocimiento marca un punto de referencia para el resto del sector.
En un contexto de mayor presión climática y regulatoria, el reconocimiento marca un punto de referencia para el resto del sector. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dos de los grupos financieros más relevantes del país, Grupo Aval y Davivienda, fueron incluidos en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, uno de los reconocimientos internacionales más exigentes en materia de sostenibilidad corporativa, que evalúa el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) de miles de compañías a nivel mundial.

En el caso de Grupo Aval, su ingreso por primera vez a este anuario global lo ubica dentro del 15 % superior del sector bancario a nivel mundial.

La evaluación se basó en la Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 de S&P Global, en la que el conglomerado obtuvo una puntuación de 81 sobre 100. De más de 9.200 compañías evaluadas, solo 848 lograron ingresar al Yearbook, y apenas 64 pertenecen al sector bancario.

Gustavo Petro citará a una reunión a los bancos privados y lanzó aguda crítica: “No apuntó al pacto social que propusimos”

Además de la casa matriz, también fueron reconocidos el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, entidades que hacen parte del grupo.

Cápsulas

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Cápsulas

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Cápsulas

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

Cápsulas

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Cápsulas

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Cápsulas

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Cápsulas

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

Empresas

TuLlave se integra con dale! y habilita recargas digitales para el transporte en Bogotá

Bogotá

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Confidenciales

Candidato a la Cámara dijo que desde el Congreso tendrá en la mira la renovación del Campín tras llegada de Corficolombiana

Por su parte, Davivienda consolidó una trayectoria sostenida al ser incluido por noveno año consecutivo en el Sustainability Yearbook.

En esta edición, la entidad se ubicó dentro del Top 10 % de los bancos más sostenibles del mundo y alcanzó el cuarto mejor puntaje en América, entre 422 instituciones financieras que se presentaron al proceso de evaluación.

El reconocimiento destaca avances en gestión ambiental, inclusión financiera, gobierno corporativo y estrategia de descarbonización.

Más allá del ranking, ambos reconocimientos reflejan una tendencia estructural en el sistema financiero colombiano: la sostenibilidad dejó de ser un componente accesorio para convertirse en un eje central de la estrategia de negocio.

Expresidente Iván Duque califica de “torpeza” del Gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

La gestión responsable de riesgos, el financiamiento de proyectos sostenibles, la transparencia y la generación de valor a largo plazo para clientes y comunidades se consolidan como factores clave de competitividad.

En un entorno global marcado por mayores exigencias regulatorias, presión climática y expectativas crecientes de los inversionistas, la presencia de entidades colombianas en este tipo de mediciones internacionales evidencia avances, pero también eleva el estándar para el resto del sector financiero del país.

Más de Cápsulas

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Programa de NCS Brands para el bienestar laboral

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

.

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

.

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

María Clara Hoyos, nueva vicepresidenta de ALAMI

Microfinancieras, en alerta por posibles inversiones forzosas para el sector financiero

Noticias Destacadas