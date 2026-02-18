Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Dos de los grupos financieros más relevantes del país, Grupo Aval y Davivienda, fueron incluidos en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, uno de los reconocimientos internacionales más exigentes en materia de sostenibilidad corporativa, que evalúa el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) de miles de compañías a nivel mundial.

En el caso de Grupo Aval, su ingreso por primera vez a este anuario global lo ubica dentro del 15 % superior del sector bancario a nivel mundial.

La evaluación se basó en la Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 de S&P Global, en la que el conglomerado obtuvo una puntuación de 81 sobre 100. De más de 9.200 compañías evaluadas, solo 848 lograron ingresar al Yearbook, y apenas 64 pertenecen al sector bancario.

Además de la casa matriz, también fueron reconocidos el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, entidades que hacen parte del grupo.

Por su parte, Davivienda consolidó una trayectoria sostenida al ser incluido por noveno año consecutivo en el Sustainability Yearbook.

En esta edición, la entidad se ubicó dentro del Top 10 % de los bancos más sostenibles del mundo y alcanzó el cuarto mejor puntaje en América, entre 422 instituciones financieras que se presentaron al proceso de evaluación.

El reconocimiento destaca avances en gestión ambiental, inclusión financiera, gobierno corporativo y estrategia de descarbonización.

Más allá del ranking, ambos reconocimientos reflejan una tendencia estructural en el sistema financiero colombiano: la sostenibilidad dejó de ser un componente accesorio para convertirse en un eje central de la estrategia de negocio.

La gestión responsable de riesgos, el financiamiento de proyectos sostenibles, la transparencia y la generación de valor a largo plazo para clientes y comunidades se consolidan como factores clave de competitividad.

En un entorno global marcado por mayores exigencias regulatorias, presión climática y expectativas crecientes de los inversionistas, la presencia de entidades colombianas en este tipo de mediciones internacionales evidencia avances, pero también eleva el estándar para el resto del sector financiero del país.