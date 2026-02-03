Desarrollo sostenible

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

El trabajo conjunto apunta a fortalecer sistemas alimentarios sostenibles y ampliar el impacto de proyectos sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
3 de febrero de 2026, 7:25 p. m.
Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, y Lyana Latorre, representante de la Fundación Rockefeller
Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, y Lyana Latorre, representante de la Fundación Rockefeller Foto: CAF y Fundación Rockefeller

CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Fundación Rockefeller formalizaron una alianza estratégica con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible en la región durante los próximos tres años.

El acuerdo fue suscrito en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Ciudad de Panamá, un encuentro que reunió a más de 4.300 líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de organismos multilaterales.

El memorando de entendimiento establece un marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos en áreas consideradas prioritarias para la región, como seguridad alimentaria, financiamiento innovador, cambio climático y agricultura regenerativa.

El megaproyecto ferroviario que unirá cinco países de América Latina y conectará dos océanos, será la columna vertebral de la región

La alianza busca combinar la capacidad técnica y financiera de CAF con la experiencia de la Fundación Rockefeller en innovación filantrópica y soluciones de alto impacto social.

Cápsulas

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

Cápsulas

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

Cápsulas

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

Cápsulas

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Cápsulas

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

Cápsulas

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Cápsulas

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Cápsulas

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

Confidenciales

Sergio Díaz-Granados fue reelegido como presidente ejecutivo de CAF

Foros Semana

La convocatoria de inclusión financiera rural de CAF ya tiene 20 finalistas: ocho son colombianos

Como primer resultado concreto, CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable para mejorar la gestión de los programas de alimentación escolar en Barbados, Colombia y El Salvador.

Este proyecto piloto tendrá una duración de 24 meses y contará con cofinanciación de la Fundación Rockefeller, en línea con su iniciativa Regenerative School Meals, que contempla una inversión global de 100 millones de dólares para transformar los sistemas de producción de alimentos hacia modelos más sostenibles.

Este es el país de América Latina que supera a China en importante ranking sobre la calidad de vida de sus ciudadanos

“Esta alianza refleja nuestra convicción de que los grandes desafíos de América Latina y el Caribe requieren nuevas formas de colaboración”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, al destacar la importancia de fortalecer la seguridad alimentaria desde la niñez.

Desde la Fundación Rockefeller, sus directivos resaltaron que el acuerdo permitirá generar modelos que vayan más allá de la asistencia básica y se conviertan en motores de transformación económica y social en los países de la región, con impacto directo en comunidades vulnerables y en las cadenas locales de suministro de alimentos.

Más de Cápsulas

.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

.

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

.

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

empresas de giros puedan tener cuentasde ahorro

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Banco Contactar

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asume la presidencia del CARF.

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Ciberseguridad e inteligencia artificial: Dos caras de la misma moneda

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

Noticias Destacadas