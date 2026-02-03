CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Fundación Rockefeller formalizaron una alianza estratégica con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible en la región durante los próximos tres años.

El acuerdo fue suscrito en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Ciudad de Panamá, un encuentro que reunió a más de 4.300 líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de organismos multilaterales.

El memorando de entendimiento establece un marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos en áreas consideradas prioritarias para la región, como seguridad alimentaria, financiamiento innovador, cambio climático y agricultura regenerativa.

La alianza busca combinar la capacidad técnica y financiera de CAF con la experiencia de la Fundación Rockefeller en innovación filantrópica y soluciones de alto impacto social.

Como primer resultado concreto, CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable para mejorar la gestión de los programas de alimentación escolar en Barbados, Colombia y El Salvador.

Este proyecto piloto tendrá una duración de 24 meses y contará con cofinanciación de la Fundación Rockefeller, en línea con su iniciativa Regenerative School Meals, que contempla una inversión global de 100 millones de dólares para transformar los sistemas de producción de alimentos hacia modelos más sostenibles.

“Esta alianza refleja nuestra convicción de que los grandes desafíos de América Latina y el Caribe requieren nuevas formas de colaboración”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, al destacar la importancia de fortalecer la seguridad alimentaria desde la niñez.

Desde la Fundación Rockefeller, sus directivos resaltaron que el acuerdo permitirá generar modelos que vayan más allá de la asistencia básica y se conviertan en motores de transformación económica y social en los países de la región, con impacto directo en comunidades vulnerables y en las cadenas locales de suministro de alimentos.