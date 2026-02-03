Cada vez más jubilados estadounidenses están eligiendo países de América Latina como México, Panamá o Costa Rica para vivir su retiro.

Expertos señalan que la combinación de precios accesibles, servicios médicos más económicos y un ritmo de vida menos estresante está redefiniendo la jubilación fuera de Estados Unidos.

El costo de vida en EE. UU. acelera la búsqueda de destinos más accesibles

En los últimos años ha crecido de manera palpable un fenómeno que hasta hace poco parecía anecdótico: miles de jubilados estadounidenses están dejando sus comunidades en Estados Unidos para establecerse en países de América Latina como México, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia, entre otros.

Lo que emerge es más que una tendencia pasajera; es una respuesta estructural a presiones económicas, sociales y de calidad de vida que muchos expertos del tema se esfuerzan por comprender con datos y testimonios directos.

El factor económico es determinante para la toma de esta decisión y no proviene de una sola causa sino de una interacción compleja de elementos.

En Estados Unidos, los costos de vivienda, alimentación y, sobre todo, de atención médica han subido más rápido que los ingresos de jubilados que dependen de pensiones fijas como la Seguridad Social.

Para numerosas personas retiradas, conservar un nivel de vida “cómodo” en su país natal se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente cuando el gasto en salud continúa encareciéndose.

De Florida a Latinoamérica: el éxodo silencioso de jubilados estadounidenses en busca de mejor calidad de vida

Salud, visas y clima: las claves que explican el auge de la jubilación en el extranjero

El impacto de esos costos ya no es teórico sino muy tangible: jubilados, han notado que los gastos mensuales en su nuevo lugar de residencia pueden llegar a ser “menos de la mitad” de lo que pagaban en ciudades norteamericanas.

Según Portafolio, esa diferencia real en el bolsillo es el motor que empuja a muchos a replantear dónde y cómo desean vivir sus años de descanso.

La elección de América Latina también está influida por factores no estrictamente financieros.

El clima cálido y la posibilidad de llevar un ritmo de vida más tranquilo, con menos presión urbana que en muchas ciudades de EE. UU.,son atractivos recurrentes.

Adicionalmente, varios países de la región han desarrollado programas de visados específicos para jubilados, que permiten residencias prolongadas con requisitos relativamente sencillos, como demostrar ingresos por pensión.

Estos incentivos, en algunos casos acompañados de descuentos en servicios básicos o salud, amplían las posibilidades de vivir con estabilidad y seguridad.

La atención médica es otro componente del atractivo latinoamericano.

Si bien los sistemas de salud varían, muchos jubilados encuentran en la región servicios de salud de calidad a costos considerablemente menores que en Estados Unidos.

Esto no solo alivia presupuestos sino que responde a una prioridad ineludible en la tercera edad: acceso confiable a cuidados médicos.

Este movimiento de población jubilada se enmarca dentro de cambios más amplios de cómo se concibe la jubilación en un mundo globalizado con pensiones estáticas, costos crecientes y la libertad de elegir nuevos horizontes.

Cada vez más estadounidenses optan por rediseñar sus últimos capítulos vitales en países con menores barreras económicas y, según muchos entrevistados, mayor calidad de vida cotidiana.