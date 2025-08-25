Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

En Estados Unidos, la fiscalidad sobre los ingresos de jubilación varía ampliamente según el estado y para quienes ya no trabajan, elegir la jurisdicción adecuada puede generar un ahorro significativo.

Entre las regiones más favorables se encuentran Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur y Texas, donde directamente no existe impuesto estatal sobre la renta.

Esto implica que jubilados no pagan tributos sobre pensiones, Estados Sociales ni distribuciones de cuentas como IRA o 401(k).

La ausencia de impuesto también se extiende a herencias y patrimonio, lo que convierte a Alaska y Florida en destinos especialmente atractivos para personas que buscan maximizar su ingreso durante la jubilación.

En otros territorios, como Illinois, Iowa, Misisipi y Pensilvania, aunque existe impuesto sobre la renta, los ingresos típicos de jubilación están exentos.

Así mismo, Iowa, Misisipi y Pensilvania ofrecen exenciones similares hasta ciertos umbrales y condiciones de edad, lo que suma otra capa de beneficios fiscales para los jubilados más vulnerables.

Para elegir sabiamente, conviene considerar no solo los impuestos estatales, sino tasaciones sobre propiedad, ventas y sucesiones. Por ejemplo, estados sin impuesto sobre la renta como Alaska o Florida pueden compensar con altos costos de vivienda o propiedad, aunque muchos jubilados consideran que el ahorro neto compensa estos costos adicionales.

Además, algunos lugares con impuestos moderados sí ofrecen exenciones a jubilados, como Colorado, que permite deducciones sobre ingresos de jubilación y exenciones especiales para mayores de 65 años.

A la hora de planificar una jubilación económicamente eficiente, estados como Wyoming destacan al no gravar el ingreso personal ni de jubilación y limitar el incremento del impuesto sobre propiedad, lo que aporta previsibilidad fiscal y tranquilidad financiera.

Por otro lado, existen jurisdicciones donde los ingresos del Seguro Social sí son sujetos de impuestos estatales, como Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont o Virginia Occidental.

En algunos casos, incluso se planea eliminar esa tributación en los próximos años, como en Virginia Occidental, que prevé su eliminación total para 2026.

Así, los cinco estados más amigables para jubilados en términos fiscales son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur y Texas, gracias a la inexistencia de impuesto estatal sobre la renta y beneficios adicionales en otros tipos impositivos.

Complementariamente, Illinois, Iowa, Misisipi y Pensilvania representan opciones sólidas por sus exenciones a ingresos de jubilación a pesar de gravar otros tipos de ingresos.