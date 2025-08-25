Suscribirse

Estados Unidos

Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

Elegir bien dónde vivir al jubilarse en Estados Unidos puede marcar la diferencia entre pagar miles en impuestos o disfrutar una renta plena.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

25 de agosto de 2025, 9:01 p. m.
En junio de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) continúa implementando ajustes clave que impactan a quienes se acercan a la jubilación y a los actuales beneficiarios.
La ausencia de impuesto también se extiende a herencias y patrimonio, lo que convierte ciertos estados en destinos atractivos para personas que buscan maximizar su ingreso durante la jubilación. | Foto: Getty Images

En Estados Unidos, la fiscalidad sobre los ingresos de jubilación varía ampliamente según el estado y para quienes ya no trabajan, elegir la jurisdicción adecuada puede generar un ahorro significativo.

Entre las regiones más favorables se encuentran Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur y Texas, donde directamente no existe impuesto estatal sobre la renta.

Esto implica que jubilados no pagan tributos sobre pensiones, Estados Sociales ni distribuciones de cuentas como IRA o 401(k).

La ausencia de impuesto también se extiende a herencias y patrimonio, lo que convierte a Alaska y Florida en destinos especialmente atractivos para personas que buscan maximizar su ingreso durante la jubilación.

envejecimiento
En Estados Unidos, la fiscalidad sobre los ingresos de jubilación varía ampliamente según el estado y para quienes ya no trabajan, elegir la jurisdicción adecuada puede generar un ahorro significativo. | Foto: Adobe Stock

En otros territorios, como Illinois, Iowa, Misisipi y Pensilvania, aunque existe impuesto sobre la renta, los ingresos típicos de jubilación están exentos.

Por ejemplo, Illinois no grava pensiones, distribuciones de cuentas de jubilación ni beneficios de Seguridad Social, lo que representa un alivio financiero notable para quienes dependen de estas fuentes.

Así mismo, Iowa, Misisipi y Pensilvania ofrecen exenciones similares hasta ciertos umbrales y condiciones de edad, lo que suma otra capa de beneficios fiscales para los jubilados más vulnerables.

Contexto: Trump declara la guerra a la quema de la bandera: promete cárcel y deportación a quienes la desafíen

Para elegir sabiamente, conviene considerar no solo los impuestos estatales, sino tasaciones sobre propiedad, ventas y sucesiones. Por ejemplo, estados sin impuesto sobre la renta como Alaska o Florida pueden compensar con altos costos de vivienda o propiedad, aunque muchos jubilados consideran que el ahorro neto compensa estos costos adicionales.

Además, algunos lugares con impuestos moderados sí ofrecen exenciones a jubilados, como Colorado, que permite deducciones sobre ingresos de jubilación y exenciones especiales para mayores de 65 años.

x
Las personas jubiladas representan una parte importante de las pirámides pensionales. | Foto: Getty Images

A la hora de planificar una jubilación económicamente eficiente, estados como Wyoming destacan al no gravar el ingreso personal ni de jubilación y limitar el incremento del impuesto sobre propiedad, lo que aporta previsibilidad fiscal y tranquilidad financiera.

Por otro lado, existen jurisdicciones donde los ingresos del Seguro Social sí son sujetos de impuestos estatales, como Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont o Virginia Occidental.

En algunos casos, incluso se planea eliminar esa tributación en los próximos años, como en Virginia Occidental, que prevé su eliminación total para 2026.

Contexto: Este es el salario que necesita en 2025 para vivir sin apuros en Estados Unidos, según un estudio

Así, los cinco estados más amigables para jubilados en términos fiscales son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur y Texas, gracias a la inexistencia de impuesto estatal sobre la renta y beneficios adicionales en otros tipos impositivos.

Complementariamente, Illinois, Iowa, Misisipi y Pensilvania representan opciones sólidas por sus exenciones a ingresos de jubilación a pesar de gravar otros tipos de ingresos.

Al fin y al cabo, el mejor destino para un retiro tranquilo dependerá de cada situación personal, estilo de vida deseado y prioridades financieras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ancelotti sorprende con convocados de Brasil para eliminatorias: gran ausencia, además de Neymar

2. ¿Qué tiene Donald Trump? Aumenta preocupación por su salud tras impactantes imágenes de su mano

3. Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año

4. Muere a sus 42 años reconocida actriz, quien luchó por su salud tras varios días hospitalizada

5. El servicio Postal de Estados Unidos dejará de entregar miles de paquetes por importante cambio en sus regulaciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

jubiladosEstados UnidosImpuestosAlaskaFlorida Estados UnidosnevadaDakota del NorteTexas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.