Este es el país de América Latina que supera a China en importante ranking sobre la calidad de vida de sus ciudadanos

Según Numbeo, esta nación destaca por sus condiciones de vida, gracias a un equilibrio entre bienestar social, acceso a servicios básicos y estabilidad política

28 de enero de 2026, 7:57 p. m.
País Sudamericano supera a China en calidad de vida Foto: Puentes Abroad

En medio de un escenario global marcado por la inflación, la inseguridad y el encarecimiento del costo de vida, un reciente ranking internacional volvió a poner el foco en qué tan bien se vive en distintos países del mundo. El estudio compara variables clave que impactan directamente en el día a día de las personas, desde el acceso a servicios básicos hasta la seguridad y el entorno.

El listado no solo mide la fortaleza económica de las naciones, sino también cómo esa riqueza se traduce en bienestar real para sus ciudadanos. Por eso, el resultado llamó la atención en América Latina, una región que suele quedar relegada en este tipo de clasificaciones frente a potencias como Estados Unidos o China.

Vista del horizonte de Montevideo y la playa de Pocitos en verano, Montevideo, Uruguay
Uruguay se ubica como uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo Foto: Getty Images

Uruguay se consolidó como el país de América Latina con mejor calidad de vida en 2026, un logro que no solo lo ubica por encima de otras naciones de la región, sino que también lo sitúa por encima de China en un importante ranking global sobre calidad de vida, aunque todavía se encuentra por debajo de Estados Unidos, según el Índice de Calidad de Vida 2026 elaborado por la plataforma especializada Numbeo

El estudio le otorgó a Uruguay una puntuación de 139,08, mientras que China alcanzó 134,82 puntos. La diferencia, según el informe, está relacionada con un mejor equilibrio entre factores sociales y económicos.

¿Qué mide el ranking y por qué Uruguay destaca?

El índice de Numbeo toma en cuenta indicadores como el poder adquisitivo, la seguridad, el sistema de salud, el costo de vida, el tiempo de desplazamiento y la calidad ambiental. En ese cruce de variables, Uruguay sobresale por ofrecer condiciones más estables y predecibles para sus habitantes, algo que pesa mucho al momento de evaluar la calidad de vida.

Ranking Numbeo con los 8 países con mejor calidad de vida en Sudamérica
Ranking Numbeo con los 8 países con mejor calidad de vida en Sudamérica (el valor de Uruguay es de 139,08, no 139,8, como muestra la imagen) Foto: Captura de DNews

Aunque China sigue siendo una de las economías más grandes y dinámicas del planeta, el ranking muestra que el crecimiento económico no siempre se traduce en mayor bienestar cotidiano. En contraste, Uruguay logra mejores resultados en aspectos ligados al entorno social y a los servicios públicos, lo que termina inclinando la balanza a su favor.

Pese a este buen desempeño, Uruguay todavía se mantiene por debajo de Estados Unidos, que aparece más arriba en el ranking gracias a su alto poder adquisitivo y a la amplitud de sus servicios. Aun así, el resultado consolida al país sudamericano como referente regional en calidad de vida, en una América Latina que sigue buscando modelos de desarrollo más equilibrados.

Por su parte, Colombia se ubica en el quinto lugar de la región, con 108,8 puntos, bastante alejado del rendimiento de Uruguay, sin embargo, el ranking revela también que nuestro país se encuentra en el puesto número 75 de 89 naciones que forman parte del estudio, sobre todo por su bajísimo rendimiento en seguridad, donde sumamos apenas 38,74 puntos.

