Bogotá avanza en plataforma digital para integrar trámites

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) firmaron un acuerdo de cooperación técnica no reembolsable para fortalecer proyectos de innovación, inclusión y gobernanza digital en la capital.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo de la futura SuperApp de Bogotá, una plataforma que integraría servicios y trámites públicos en un solo canal digital.

El objetivo del proyecto es consolidar una herramienta que les permita a los ciudadanos acceder desde un mismo espacio digital a distintos servicios de la administración distrital, reduciendo la fragmentación actual de aplicaciones y plataformas institucionales.

Vacantes de hasta 9 salarios mínimos; Bogotá ofrece más de 2.200 vacantes solo por esta semana

De acuerdo con la Consejería TIC de Bogotá, la SuperApp pretende reunir trámites, información y canales de atención que actualmente se encuentran dispersos en diferentes sistemas.

Según explicó la consejera TIC de Bogotá, Diana Celis Mora, la iniciativa forma parte de la estrategia de Bogotá Capital Digital.

“La SuperApp reunirá la oferta institucional que está regada en decenas de aplicaciones en una sola marca para que la ciudadanía tenga un acceso más cercano y eficiente con la administración”, señaló la funcionaria.

Desde CAF también destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación institucional en la capital. De acuerdo con Rodrigo Peñailillo, representante de la entidad en Colombia, en Bogotá se realizan más de 1.400 trámites y servicios, lo que evidencia la importancia de avanzar hacia un sistema digital que simplifique la relación entre los ciudadanos y el Estado.

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

El convenio también contempla iniciativas relacionadas con la seguridad y los derechos de las mujeres, incluyendo herramientas digitales que faciliten la denuncia de violencias basadas en género, así como procesos de capacitación para funcionarios y operadores del sistema de transporte.