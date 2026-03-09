La administración distrital de Bogotá anunció un nuevo espacio institucional en el que el gobierno local presentará un balance de su gestión ante la ciudadanía.

Este tipo de ejercicios forma parte de los mecanismos de transparencia establecidos para que las autoridades informen públicamente sobre el uso de recursos, el avance de programas y los resultados de las políticas públicas implementadas en la ciudad.

Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, anunció que el martes 17 de marzo de 2026 encabezará una audiencia pública de rendición de cuentas junto con su gabinete distrital, en la que se presentarán los resultados de la gestión de su administración durante el segundo año de mandato.

Durante este encuentro se presentarán de manera “integrada, articulada y estratégica” los principales avances de la gestión pública distrital, especialmente en relación con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, hoja de ruta que orienta las políticas y programas del gobierno local para el periodo actual, tal como lo señaló el Distrito.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, llevará a cabo una rendición de cuentas este 17 de marzo de 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

La audiencia busca que los habitantes de la capital conozcan los resultados de los proyectos, políticas y programas que han sido ejecutados por las diferentes entidades del Distrito, así como el estado de cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo. Esta se llevará a cabo el martes 17 de marzo a las 8:00 a. m.

¿Cómo preguntarle al alcalde Carlos Fernando Galán?

En la página oficial de la Alcaldía usted podrá encontrar un espacio grande que dice “Tú eliges los temas de nuestra rendición de cuentas 2025”. Deberá hacer clic en ese banner, con el fin de abrir un formulario de Google, que deberá diligenciarse de la siguiente manera:

Firmar la autorización de la protección de datos personales de acuerdo con la Política de Datos de la Veeduría Distrital.

Llenar todos los datos personales (nombre, cédula, localidad de residencia, edad, correo, etc.)

Escoger el sector por el que quiere preguntar; solo puede escoger uno (por ejemplo, salud, hacienda o educación).

Seleccionado el sector, habrá una serie de categorías; elija la que más se acoja a la pregunta que tiene.

Redacte la pregunta, el espacio es corto (máximo 200 caracteres).

Envíe el formulario.

El alcalde Carlos Fernando Galán se someterá a una nueva rendición de cuentas, la cuál es un proceso obligatorio para las administraciones públicas. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Tenga en cuenta que la administración escogerá de forma aleatoria 15 preguntas para hacerle al alcalde (una por cada categoría), por lo que no todas las preguntas que se realicen serán leídas en vivo.

¿Por qué se realizará esta rendición de cuentas en Bogotá?

La rendición de cuentas es un proceso obligatorio para las administraciones públicas. En el caso de Bogotá, la normativa establece que el alcalde debe presentar anualmente un informe sobre la gestión contractual y administrativa del gobierno distrital, incluyendo el balance de resultados de políticas, programas y estrategias ejecutadas por las entidades del Distrito.

De acuerdo con la regulación distrital citada por la Alcaldía, este informe debe exponer el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de desarrollo en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, con el propósito de que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de la administración y ejercer control social sobre las acciones del gobierno local.