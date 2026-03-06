Nación

Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %

El mandatario aseguró que alrededor de las estaciones se va a llevar una transformación para conseguir que haya una Bogotá más integral.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
Carlos Fernando Galán y el avance de las obras del metro.
Carlos Fernando Galán y el avance de las obras del metro. Foto: @CarlosFGalan

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un video en sus redes sociales en el que habló del avance de las obras del Metro de Bogotá y mostró cómo se ven los primeros ocho kilómetros del viaducto.

El primer tramo inicia en el patio taller hasta la estación 1, que queda alrededor del Parque Gibraltar, a la altura de la carrera 94.

Personería verificó avance de las obras del metro de Bogotá.
Avances del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Tras esto, según explicó, continúa el viaducto pasando por encima de la avenida Guayacanes. “El Metro de Bogotá avanza a paso firme”, dijo, y precisó que, con corte al 28 de febrero, se ha avanzado en un 73.75 %.

Un poco más adelante se encuentra la estación 2, que es la que queda justo al lado del Portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali.

