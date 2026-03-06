Carlos Fernando Galán mostró cómo se ven los primeros 8 kilómetros del viaducto del Metro de Bogotá: la Línea 1 llegó al 73,75 %

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un video en sus redes sociales en el que habló del avance de las obras del Metro de Bogotá y mostró cómo se ven los primeros ocho kilómetros del viaducto.

El primer tramo inicia en el patio taller hasta la estación 1, que queda alrededor del Parque Gibraltar, a la altura de la carrera 94.

Avances del metro de Bogotá. Foto: Personería de Bogotá

Tras esto, según explicó, continúa el viaducto pasando por encima de la avenida Guayacanes. “El Metro de Bogotá avanza a paso firme”, dijo, y precisó que, con corte al 28 de febrero, se ha avanzado en un 73.75 %.

Un poco más adelante se encuentra la estación 2, que es la que queda justo al lado del Portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali.

“Alrededor de las estaciones del metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tengan un impacto en el entorno”, señaló.

Con esto, el objetivo también es mejorar la calidad de vida de las personas y que el metro se convierta en el punto de partida para que haya una transformación integral en la capital del país.

Frente al recorrido, el viaducto continúa por la avenida Villavicencio y, un poco más adelante, se encuentra la estación 3, que está ubicada en el barrio Britalia.

El recorrido sigue hasta que se toma la avenida Primero de Mayo, donde estará la estación 4, que quedará poco antes del Compensar de Kennedy. El viaducto pasará por el parque La Amistad, el Hospital de Kennedy y, poco después, se encontrará la estación 5.

El metro seguirá avanzando por esta zona hasta llegar a la estación 6, ubicada en la avenida Boyacá, con lo que culminan los primeros 8 kilómetros.

“Seguimos a paso firme terminando”, concluyó en el video el alcalde Carlos Fernando Galán.