Violenta riña en Bogotá entre personas en presunto estado de embriaguez; hubo disparos

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que una riña entre varias personas terminara con la presunta activación de un arma de fuego en plena vía pública.

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El hecho quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, generando inquietud entre los habitantes del sector.

#BOGOTÁ. Altercado entre personas en presunto estado de embriaguez en la Cr 69L con Cl 64D de la loc/Engativá. Se desconocen los motivos que originaron la pelea, durante la cual uno de los involucrados accionó lo que al parecer es un arma de fuego. Policía llegó al sitio para… pic.twitter.com/jt0Bo316aL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 30, 2026

Los acontecimientos ocurrieron en la carrera 69L con calle 64D, durante la jornada de ley seca que se desarrolla en la capital del país.

En las imágenes se observa a un grupo de personas involucradas en una fuerte confrontación física que, por razones que aún son objeto de investigación por parte de las autoridades, fue escalando en intensidad.

La Policía de Bogotá hizo presencia en el lugar de los hechos para controlar la situación e imponer las medidas correctivas debido a la norma de ley seca con la que se cuenta desde las horas de la noche del viernes 29 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, varios de los participantes se encontraban en aparente estado de embriaguez al momento del altercado.

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Testigos del hecho señalaron que la discusión habría comenzado entre algunos asistentes y posteriormente involucró a más personas, desencadenando una pelea colectiva en medio de la vía.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando uno de los involucrados, presuntamente, accionó un arma de fuego en medio de la riña.

Las autoridades investigan los hechos que se presentaron en las últimas horas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque las circunstancias exactas en las que ocurrieron los disparos aún no han sido esclarecidas, el sonido generó pánico entre quienes se encontraban cerca del lugar, obligando a varias personas a buscar refugio y alejarse de la zona.

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las verificaciones para determinar las causas que originaron la pelea, así como la identidad de las personas involucradas. Asimismo, se busca establecer si efectivamente se utilizó un arma de fuego y si esta contaba con los permisos correspondientes.