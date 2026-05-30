Ni arrollando a policías, presuntos delincuentes se pudieron salir con las suyas en Bogotá: lo hallado en el carro ‘desenredó’ todo

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de sábado, 30 de mayo, la captura de dos presuntos delincuentes que se intentaron fugar al ser requeridos, mientras se movilizaban a bordo de un vehículo de gama alta.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, indicó que, en momentos en que uniformados llevaban a cabo labores de patrullaje en el sector de Villa del Prado, en Suba, observaron un vehículo en actitud sospechosa.

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Tras lo anterior, los policías le hicieron una señal de pare a los ocupantes del carro, pero estos embistieron a los uniformados y se dieron a la fuga.

Inmediatamente, según indicó el oficial Botero, desplegaron un plan candado para lograr detener este automóvil y, gracias a la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia, el carro fue interceptado a la altura de la avenida Boyacá con calle 127.

Al ser interceptados por las autoridades, los dos presuntos delincuentes emprendieron la huida hacia una zona boscosa y en unos inmuebles de este sector, pero finalmente fueron detenidos.

Posteriormente, al verificar el carro, los policías entendieron por qué los dos individuos intentaron huir.

“Durante el procedimiento se hallaron varias calcomanías en la placa de este vehículo, las cuales al parecer utilizaban estos hombres para alterar el sistema de identificación. Asimismo, uno de los capturados presenta más de 8 anotaciones por los delitos de falsedad personal, daño en bien ajeno, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto, hurto agravado y fuga de presos”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Tras lo anterior, los dos sujetos quedaron detenidos y deberán responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad marcaria y violencia contra servidor público.

“Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen”, concluyeron.