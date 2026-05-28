Dos mujeres se le acercaron a un hombre, lo drogaron y le robaron más de $57 millones en Bogotá: lo dejaron inconsciente en segundos

Un hombre fue la nueva víctima de los delincuentes en la ciudad de Bogotá. Al parecer, lo drogaron y le robaron 57 millones de pesos por medio de un ‘modus operandi’ que cada vez más ha vuelto a estar en el foco de las autoridades.

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Todo ocurrió en el sector de la Zona T, uno de los sitios más importantes que tiene la capital del país, pues allí confluyen diversos establecimientos nocturnos.

El caso fue dado a conocer por Diana González, mamá de la víctima, quien habló con City TV y relató cómo se habría dado todo. El hecho se presentó el 18 de mayo cuando su hijo se encontraba en un bar de la calle 83 y allí fue abordado por dos mujeres.

Al parecer, estas personas tuvieron una conversación muy rápida, pero esto fue suficiente para que le dieran una sustancia desconocida y lo drogaran. De un momento a otro, el afectado perdió el conocimiento.

La víctima no sabe cómo hicieron las mujeres para llevarlo hasta la casa. Foto: Getty Images

Con esto, las mujeres lograron que el hombre las llevara hasta su apartamento. “Él no se acuerda y fue traído hasta acá, el lugar donde él vive“, comentó la mamá.

De hecho, en las cámaras de seguridad del sitio habría quedado registrado el momento en el que las sospechosas ingresaron al inmueble de manera tranquila. Una vez adentro, se llevaron varias cosas de valor que tenía la víctima.

“Los ladrones entraron e hicieron sustracción de elementos materiales del apartamento. Salieron normal con los elementos en maleta“, explicó la progenitora de la víctima.

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Además, también se llevaron las tarjetas bancarias y sacaron mucho dinero de las cuentas del hombre. Asimismo, realizaron múltiples compras en diferentes establecimientos comerciales.

“La suma puede superar los 57 millones de pesos entre pérdidas inmateriales y transacciones financieras“, indicó la mujer, lo que ha significado un duro golpe para la persona afectada.

Pese a que ya se interpusieron las denuncias respectivas ante las autoridades, la familiar de la víctima ha expresado su descontento porque considera que ha habido una respuesta nula y la investigación no avanza.

“Hago un llamado a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía y a la Policía porque no hemos, hasta la fecha, recibido ninguna información. No hemos sido atendidos por parte de la Fiscalía o de la Policía. (…) No sabemos si la investigación está en curso, si alguien nos puede ayudar para esclarecer los hechos y que esto se visibilice y no le suceda a nadie más”, complementó González.