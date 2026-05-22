La oscura estrategia que llevó a la influencer Valentina Mor a la cárcel: así habría atraído, drogado y robado a turistas en Colombia

Una juez envió a prisión a Maris Daniela Duno Angulo, conocida en plataformas digitales como ‘Valentina Mor’, influencer venezolana señalada de integrar una estructura dedicada a drogar y robar ciudadanos extranjeros, principalmente turistas estadounidenses, en ciudades como Medellín y Cartagena.

Tres policías heridos deja ataque armado contra avión en Ocaña, Norte de Santander

La mujer, que alcanzó notoriedad en TikTok gracias a sus publicaciones y a los videos en los que aparecía exhibiendo grandes sumas de dinero en efectivo, es investigada por su presunta participación en una modalidad criminal que ha generado preocupación entre las autoridades turísticas y de seguridad del país.

De acuerdo con la investigación, la señalada utilizaba las redes sociales para contactar a extranjeros que visitaban Colombia. Posteriormente, presuntamente los citaba en apartamentos de renta corta y otros hospedajes, donde habrían sido víctimas de sustancias tóxicas que les hacían perder el conocimiento para luego despojarlos de dinero, joyas, relojes, celulares, documentos y otros objetos de valor.

Uno de los hechos clave que permitió avanzar en el proceso ocurrió el 1 de mayo de 2026 en Medellín, cuando uniformados la detuvieron durante un procedimiento de control.

Según las autoridades, en su poder fueron hallados documentos de identidad pertenecientes a un ciudadano estadounidense, además de dinero en efectivo, elementos que se convirtieron en piezas fundamentales dentro de la investigación.

Las pesquisas indican que la víctima habría sido despojada de bienes avaluados en más de 16 millones de pesos, entre ellos dinero en diferentes divisas, artículos de lujo, pasaporte y equipos de comunicación.

Revelan el último video del hombre hallado muerto en un caño de Cali: SEMANA conoció detalles de la tragedia en Santa Elena

La captura que terminó con los videos de ostentación

El caso también llamó la atención por el contenido que la influencer compartía en internet. En varias grabaciones aparecía posando con fajos de billetes y exhibiendo una vida de lujos que, según investigadores, contrastaba con las indagaciones que ya adelantaban las autoridades.

Incluso, medios nacionales señalaron que la mujer apareció en publicaciones difundidas en redes junto a presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales, uno de ellos capturado recientemente en otro operativo.

Tras la legalización de su captura, un juez consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en la tarde de este 22 de mayo mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas relacionadas con esta modalidad de robo que ha afectado a turistas extranjeros en distintas regiones del país.