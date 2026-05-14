Tal como se derrumbó el imperio de Lili Pink, una de las empresas de venta de ropa interior femenina de mayor crecimiento, que terminó convirtiéndose en un gigantesco canal de ingreso de contrabando al país, los cerebros de esta operación criminal también están cayendo.

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Es el caso de Walter Francisco Martínez, una de las cabezas visibles de esta operación criminal de ingreso de contrabando, a quien un juez de control de garantías envió a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

Martínez era una ficha clave en la matriz de contrabando que empezó a operar en la reconocida empresa de accesorios y ropa íntima.

Según la Fiscalía General de la Nación, “habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros”.

De esta manera, Martínez se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

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La captura de Martínez y la ocupación de Lili Pink se convierten en uno de los golpes más duros al contrabando que se haya dado en épocas recientes; por eso, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está tomando los bienes de esta empresa para su administración.

De forma simultánea, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposición de la SAE bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos, así como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.

Son 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama, una sociedad y 49 millones de pesos en efectivo los que hacen parte de este patrimonio.

Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado.

Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

El procesado no aceptó los cargos, pero, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir su medida de aseguramiento en centro carcelario.

Permanecerá primero detenido en un centro médico, pero, una vez se verifique su estado de salud, será trasladado para cumplir la medida impuesta.