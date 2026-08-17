Gobierno Nacional anuncia recursos para fortalecer el sector salud en Valle del Cauca tras el terremoto

El Gobierno de Colombia, a través de un comunicado emitido en las últimas horas, confirmó que se destinarán millonarios recursos para contrarrestar los daños estructurales que dejó en el Valle del Cauca el terremoto del pasado 10 de agostó.

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Estos recursos tendrán como objetivo fortalecer al sector de la salud que se vio afectado por el potente movimiento telúrico que deja aproximadamente 300 personas muertas y cientos de heridos y damnificados.

“El Gobierno Nacional ha concentrado sus esfuerzos en la atención inmediata de las comunidades damnificadas y en la recuperación de las zonas más afectadas del Valle del Cauca”, dice el texto.

Terremoto en Cali, así quedó el Hospital Universitario del Valle. Foto: Gobernación del Valle

El sector salud constituye una de las prioridades de la respuesta institucional, debido a las afectaciones ocasionadas en la infraestructura hospitalaria y al incremento de la demanda de atención generado por la emergencia.

“El Gobierno Nacional anunció la destinación de $4.386 millones para fortalecer la infraestructura y capacidad de atención en salud del Valle del Cauca, recursos que serán destinados a la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, en el marco de la Resolución 1080 de 2026″, dice el comunicado.

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El gobierno informó que a estos recursos se suma el apoyo dispuesto para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, afectado por el sismo,

Por otro lado, se destinarán los recursos para el arrendamiento de infraestructura que permita “ampliar la capacidad de atención del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, institución fundamental para la prestación de servicios de salud en Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano”.

Terremoto en Cali, Hospital Universitario del Valle Foto: Gobernación del Valle

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde el Gobierno Nacional, en unión con la Gobernación del Valle, para sacar a este hospital adelante, que es un símbolo de Colombia y de nuestro sistema de salud”, aseguró el presidente Abelardo De La Espriella sobre la reconstrucción del Hospital Universitario del Valle.

Según el comunicado, la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, señaló que las acciones adoptadas buscan responder con hechos concretos a las necesidades de la población y fortalecer una red hospitalaria fundamental para el departamento y para el suroccidente del país.