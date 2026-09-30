El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) oficializó la destinación de un fondo de $600 millones de pesos orientado exclusivamente a la restauración de salas de cine e infraestructura que sufrieron daños tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La medida busca aliviar las afectaciones reportadas en cerca de 150 salas distribuidas en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Esta iniciativa se suma a diversos esfuerzos del sector público y privado por recuperar la dinámica cultural y económica en las regiones más impactadas por el fenómeno natural.

Según reportes entregados ante la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, alrededor de 12 compañías de exhibición formalizaron solicitudes manifestando deterioros de diversa consideración en sus instalaciones tras el sismo.

Para responder a esta necesidad, el CNACC aprobó la entrega de un estímulo único con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Cada empresa exhibidora que resulte beneficiada podrá recibir hasta $50 millones de pesos, presupuesto que deberá ejecutarse estrictamente en la reparación de daños físicos estructurales o locativos sufridos por causa del evento sísmico.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, destacó que este apoyo busca asegurar la continuidad operativa de los espacios comunitarios de exhibición:

“En un gesto de solidaridad con las salas afectadas a raíz del terremoto, se decidió entregar un apoyo económico de hasta 50 millones de pesos a 12 exhibidores afectados. Así continuamos con nuestra misión de apoyar a todo el ecosistema cinematográfico”.

Paola Holguín es disciplinada y acata las decisiones del Centro Democrático, así no las comparta. Álvaro Uribe la define como la inteligencia artificial durante sus ocho años de gobierno. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Las obras correspondientes deberán ser planeadas, contratadas y ejecutadas de forma independiente por cada uno de los operadores cinematográficos.

Sin embargo, los gastos derivados de dichas intervenciones podrán ser acreditados legalmente ante las autoridades del fondo si fueron realizados entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2026.

Sasha Quintero Carbonell, representante del sector artístico ante el CNACC, enfatizó en la urgencia de reabrir estos espacios de circulación cinematográfica:

“Nos queremos sumar a esta acción colectiva sectorial aportándole a las salas de cine que se destruyeron o que tuvieron graves afectaciones. En este momento hemos monitoreado que se han visto afectadas 12 compañías de exhibición. Nuestro cine se presenta en estos lugares, hay ciudades donde los circuitos cinematográficos se afectaron gravemente, necesitamos abrazar también a esta parte del sector”.

El paquete de estímulos del CNACC forma parte de una red de apoyo más amplia estructurada por distintos actores del ecosistema audiovisual.

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Organizaciones como la Academia Colombiana de Cine y la Asociación Colombiana de Industria Cinematográfica (ASOCINDE) adelantan diagnósticos y censos para caracterizar los daños sufridos por trabajadores del sector.

Por su parte, las afectaciones reportadas en Bienes de Interés Cultural (BIC) en la región están siendo atendidas mediante rutas técnicas articuladas entre el Ministerio de Culturas, la Cancillería y la UNESCO.

Las empresas exhibidoras interesadas en acceder al estímulo deberán completar su solicitud a través de la plataforma del CNACC. El plazo límite de postulación estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m.