Se conoció el tráiler oficial de ‘Family’, la aterradora película que llega a cines

El terror psicológico vuelve a ganar protagonismo con Family, una película que presentó oficialmente su primer tráiler y que ya comenzó a generar comentarios entre los seguidores del género. La producción, dirigida por Benjamin Finkel, apuesta por una historia en la que los temores de una niña se convierten en el centro de una inquietante experiencia familiar.

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La cinta sigue a Johanna, una niña de 10 años que empieza a sospechar que sus propios padres quieren acabar con su vida. Ante esta situación, la menor cree que un espíritu maligno está detrás de lo que ocurre en su casa y termina refugiándose en un mundo de fantasía construido a partir de sus mayores miedos.

El avance deja ver una atmósfera marcada por el aislamiento, la tensión y la paranoia dentro del hogar. La propuesta busca generar miedo sin depender únicamente de criaturas o escenas sobrenaturales, pues buena parte de la inquietud surge de la percepción de la protagonista y de la incertidumbre sobre lo que realmente está sucediendo.

Escenas como la del perro escalofriante o las modificaciones de los padres han despertado temor en los espectadores.

Family también tiene un componente personal para su director. Finkel comenzó a desarrollar la historia cuando tenía 14 años, después de enfrentar la muerte de su padre por cáncer. Esa experiencia de duelo y la manera en que un niño puede procesar una situación dolorosa sirvieron como punto de partida para construir el relato.

El elenco está encabezado por Ruth Wilson, Ben Chaplin y Cameron Dawson Gray, quien interpreta a Johanna, además de Allan Corduner. La película tuvo una primera presentación en el Festival SXSW en 2024 y posteriormente inició su camino hacia el estreno comercial.

La producción llegó a cines seleccionados de Estados Unidos y plataformas de video bajo demanda el 25 de septiembre de 2026, ampliando su alcance entre los espectadores interesados en historias de terror psicológico.

Por ahora no hay fecha o certeza de la cinta llegue a cines colombianos, pero se podrá comprar en Prime Video para verla en plataformas de streaming.