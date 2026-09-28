Llegó la preventa de Avengers: Doomsday a Colombia: fechas, cines confirmados y detalles del esperado estreno

El Universo Cinematográfico de Marvel entra en una nueva etapa de expectación comercial en América Latina. A partir de este lunes 28 de septiembre, la distribuidora Cinecolor Colombia habilitó oficialmente la preventa de boletería para Avengers: Doomsday, una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas proyectadas para finales de 2026.

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El anuncio ha generado amplia expectativa entre los seguidores de la franquicia debido a los cambios creativos y los retornos de actores emblemáticos que marcaron la última década del cine de superhéroes.

De acuerdo con la información suministrada por Cinecolor Colombia, las entradas están disponibles progresivamente en las plataformas digitales y taquillas de las principales cadenas de exhibición cinematográfica del país.

Entre las empresas vinculadas a la distribución del título figuran Cine Colombia, Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Procinal, Cineprox y Cineland.

Dado que la activación del sistema de venta de boletería puede presentar variaciones en los horarios según la ciudad, el complejo de salas o la plataforma seleccionada, se recomienda a los usuarios ingresar directamente a las aplicaciones o sitios web oficiales de su cine de preferencia para verificar la disponibilidad de funciones tradicionales y en formatos especiales (IMAX, 3D o salas 4DX).

La llegada oficial de Avengers: Doomsday a los cines colombianos está programada para el 17 de diciembre de 2026.

La producción está bajo la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo, cineastas reconocidos por liderar entregas previas de gran recaudación dentro de la saga, como Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

La cinta, perteneciente a la Fase 6 del MCU, reunirá por primera vez en una misma línea narrativa a personajes de franquicias que anteriormente se desarrollaban de forma independiente o en universos adaptados por otros estudios, incluyendo integrantes de Los Vengadores, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

El elenco confirmado hasta el momento reúne a figuras como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Chris Hemsworth, Anthony Mackie y Paul Rudd.

El elemento central de esta nueva producción es la reincorporación del actor estadounidense Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel.

No obstante, en esta oportunidad el ganador del Oscar no interpretará a Tony Stark/Iron Man, sino al icónico villano de los cómics Víctor von Doom, conocido como el Doctor Doom.

Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962 para la historieta Fantastic Four #5, Doctor Doom es retratado en la literatura de cómics como el gobernante del país ficticio de Latveria, un líder que combina conocimientos científicos avanzados con el dominio de artes místicas.

Su presencia en Avengers: Doomsday situará a la figura de Doom como la amenaza central dentro de la trama de realidades alternativas o multiverso que desarrolla el estudio.

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Como parte del plan de promoción para la apertura de la preventa, la distribuidora también contempla el reestreno en salas de cine de Avengers: Endgame.

Esta exhibición especial incluye cuatro escenas poscréditos orientadas a ofrecer un contexto previo a los acontecimientos que se desarrollarán en la nueva película.

Asimismo, dentro de los anuncios vinculados al universo de la película, se ha destacado el regreso de Chris Evans dentro de los proyectos futuros de la marca, aunque los detalles específicos sobre el alcance de su participación en la narrativa continúan bajo reserva por parte del estudio.