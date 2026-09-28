Un mensaje de unión desde el cine: ‘Hummus!’ llega a Bogocine 2026 desde Medio Oriente con una propuesta única

La película documental Hummus! The Movie, dirigida por el cineasta israelí Oren Rosenfeld, hizo parte de la programación del 43.º Festival de Cine de Bogotá (Bogocine), realizado entre el 17 y el 23 de septiembre de 2026.

Persecución de película en Miami-Dade termina con arresto tras robo de auto

La producción fue incluida dentro de la sección de Premiere, junto con títulos como Padilla, The Nation, La sangre de Dios y La otra vida.

La cinta tuvo una función el martes 22 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en Cine Procinal Salitre, ubicado en el Centro Comercial Salitre Plaza. La información fue difundida por OpenDor Media, una de las compañías vinculadas a la producción, que invitó al público bogotano a asistir a la proyección.

La embajadora de Israel presente en Bogocine 2026. Foto: SEMANA

Estrenado originalmente en 2016, el documental tiene una duración de 70 minutos y sigue las historias de tres personas en Israel cuyos orígenes religiosos y culturales son diferentes, pero que comparten una relación con el hummus. La película está hablada en inglés, árabe y hebreo, con subtítulos en inglés.

La historia sigue a tres protagonistas: Jalil, un joven árabe cristiano de Ramla que se hace cargo del restaurante familiar; Eliyahu, un judío jasídico que construyó una cadena de hummus kosher tras una vida de marginalidad; y Suheila, una empresaria musulmana del mercado árabe reconocida por la calidad de su hummus.

La propuesta de Rosenfeld utiliza el alimento como elemento para explorar las diferencias entre las comunidades que conviven en Israel.

La producción plantea cómo una preparación basada principalmente en garbanzos y tahini puede formar parte de identidades distintas y, al mismo tiempo, convertirse en un espacio compartido.

Cabe resaltar que en el contexto actual de Israel y los territorios palestinos, marcado por casi tres años de conflicto, la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Naciones Unidas señala que los ataques y las restricciones de acceso persisten desde ambas partes, mientras gran parte de la población permanece desplazada y enfrenta dificultades para acceder a vivienda, agua, salud y otros servicios básicos. En Cisjordania también se ha registrado un deterioro de las condiciones de seguridad, con un aumento de la violencia de los colonos y los desplazamientos.

Oren Rosenfeld deja un mensaje de unión en el Bogocine. Foto: SEMANA

Sin embargo, Hummus! llega con el propósito de descentralizar la visión bélica sobre Medio Oriente y ofrecer una probada de su cultura mediante la gastronomía y la multiculturalidad que se encuentra también en esta zona tan incomprendida.

SEMANA tuvo la oportunidad de escuchar al director Oren Rosenfeld, quien dejó un mensaje de unión por la comida, que puede ser un puente entre culturas, así como el hummus es una forma de compartir en Oriente Medio.

Igualmente, la embajadora de Israel, Vivian Aisen, declaró para SEMANA que la película, mediante la comida, demuestra la multiculturalidad de la población que habita en Medio Oriente y la diversidad de su pensar.

El papa León XIV llega a Francia: encuentro con Macron, visita a Notre-Dame y una agenda marcada por temas sensibles

La selección de Hummus! en Bogocine se produjo en una edición que reunió producciones nacionales e internacionales. Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el festival presentó películas de países como India, México, Islandia y Argentina, además de desarrollar competencias, muestras y espacios académicos.