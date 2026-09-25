Un incidente comenzó durante la mañana del jueves en el estacionamiento del Hospital Palmetto General, en Hialeah, cuando un hombre que había sido llevado al centro médico escapó antes de completar una evaluación. Según los reportes, el sujeto se encontraba bajo una orden relacionada con la Ley Baker Act de Florida, que permite una evaluación involuntaria de salud mental.

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Tras salir del hospital, el hombre se acercó a una mujer que estaba abandonando su vehículo y presuntamente tomó por la fuerza un Nissan Sentra negro. Al abandonar el estacionamiento, el automóvil chocó contra otro vehículo. La persona afectada fue atendida por paramédicos en el lugar, mientras las autoridades iniciaban la búsqueda del vehículo.

Poco después comenzó una persecución por diferentes vías del noroeste de Miami-Dade. En el operativo participaron agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida, que siguieron al Nissan mientras su conductor avanzaba de manera errática por las calles.

Un paciente robó un auto y huyó de un hospital en Miami. Foto: TELEMUNDO

Durante la huida, el conductor habría chocado contra varios vehículos e impactado una patrulla de la Policía de Hialeah. Las autoridades realizaron varios intentos para detener el automóvil mediante maniobras PIT, una técnica utilizada para hacer perder el control al vehículo perseguido y obligarlo a detenerse.

Los primeros intentos no consiguieron detener el Nissan. Finalmente, durante el quinto intento, los agentes lograron bloquear el automóvil y poner fin a la persecución.

El vehículo fue detenido alrededor de la 1:13 p. m. en la intersección de Northwest 17th Avenue y 79th Street. Varios agentes rodearon el automóvil con sus armas desenfundadas antes de sacar al sospechoso del vehículo.

El hombre, que todavía llevaba ropa del hospital, fue colocado boca abajo sobre el pavimento y posteriormente esposado por los agentes. La intervención involucró a varias agencias policiales que participaron en el seguimiento y la detención.

A pesar de los choques registrados durante la persecución, las autoridades no reportaron personas heridas. La Policía de Hialeah indicó que tampoco se registraron lesionados durante el incidente.

A pesar de los choques registrados durante la persecución, las autoridades no reportaron heridos. Foto: TELEMUNDO

Sin embargo, las autoridades no habían confirmado inicialmente si el hombre detenido era la misma persona involucrada en el robo del Nissan Sentra. La investigación continuaba para establecer las circunstancias exactas del incidente y determinar los cargos que podrían presentarse.

El caso también pone el foco sobre la secuencia que llevó al hombre desde el hospital hasta la persecución. De acuerdo con los reportes, había sido trasladado al centro médico bajo una orden de la Ley Baker Act antes de escapar y presuntamente apoderarse del vehículo.

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El operativo terminó con el sospechoso bajo custodia y sin víctimas reportadas, después de una persecución que involucró a diferentes cuerpos policiales y obligó a las autoridades a utilizar varias maniobras para detener el automóvil.