José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, siendo esta la primera intervención del gobierno de Abelardo De La Espriella en dicho evento. Estas fueron las frases más importantes de su discurso:

1. “Había que actuar. ¡Y actuamos!”

El vicepresidente recordó que apenas tres días después de asumir el cargo, Colombia enfrentó un terremoto de magnitud 7,4 que dejó cientos de muertos, miles de heridos y más de 452.000 personas afectadas.

“No hubo tiempo para preguntarnos si estábamos preparados. Había que actuar. ¡Y actuamos!”, afirmó al describir la respuesta del Gobierno frente a la emergencia.

En el discurso del mandatario se sostuvo que la prioridad absoluta fue el rescate de víctimas y la atención de la población afectada. Según relató, las decisiones administrativas y políticas pasaron a un segundo plano mientras se concentraban los esfuerzos en salvar vidas.

2. “Mis compatriotas que estaban debajo de los escombros no podrían esperar”

En uno de los momentos más emotivos del discurso, De La Espriella explicó cuál fue la instrucción que impartió tras el desastre natural.

“Desde el primer momento di una instrucción inequívoca: había que salvar vidas. Para todo lo demás había tiempo. Los nombramientos podían esperar. Las reuniones podían esperar, pero mis compatriotas que estaban debajo de los escombros, no”, señaló.

La frase fue utilizada para destacar la reacción inmediata del Gobierno frente a la tragedia y para agradecer posteriormente la ayuda recibida por parte de países y organismos internacionales.

3. “Restablecer plenamente la autoridad del Estado”

La seguridad ocupó una parte central del mensaje presidencial. En la carta de De La Espriella se afirmó que uno de los principales objetivos de su administración es recuperar territorios afectados por la violencia y combatir a los grupos armados.

“Desde el primer momento de mi Gobierno impartí a la Fuerza Pública una instrucción inequívoca: recuperar el control territorial, restablecer plenamente la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras que utilizan el terrorismo”, dijo el vicepresidente.

El mandatario asegura que su gobierno abandonará los “eufemismos” para referirse a las organizaciones criminales y sostuvo que los grupos que secuestran, asesinan, utilizan explosivos o reclutan menores serán tratados como organizaciones terroristas.

4. “Miren a Colombia”

El vicepresidente leyó el mensaje del presidente y aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para enviar un mensaje dirigido a inversionistas y empresarios internacionales. “A quienes, desde cualquier lugar del mundo, están buscando dónde invertir, quiero invitarlos a que miren a Colombia”, afirmó.

En su intervención destacó la ubicación estratégica del país, el acceso a dos océanos, la riqueza en recursos naturales y la biodiversidad colombiana. Sin embargo, sostuvo que el principal activo del país es su capital humano y aseguró que su administración busca fortalecer la iniciativa privada como motor de crecimiento económico.

5. “Esa doctrina que considero perversa y dañina”

Uno de los apartados más ideológicos del discurso estuvo dedicado a cuestionar lo que el presidente definió como “globalismo”. De La Espriella aclaró que no se refería al comercio internacional ni a la cooperación entre países, sino a una visión que, según dijo, busca debilitar las identidades nacionales.

“Hablo de una concepción según la cual la Nación, la soberanía, las identidades propias, las tradiciones y los valores de los pueblos son obstáculos que deben ir cediendo ante una progresiva uniformidad política y cultural decidida desde instancias supranacionales. No comparto esa doctrina que considero perversa y dañina”, afirmó.

6. “Creo en las Naciones Unidas”

Abelardo De La Espriella aclaró sus críticas a las Naciones Unidas que ha sostenido durante años. “He sido crítico de esta Organización. Lo he sido antes de llegar a la Presidencia y sería incoherente que, por dirigirme hoy a esta Asamblea, pretendiera ocultar mis convicciones”, afirmó.

El vicepresidente aseguró que sus críticas no responden a una animadversión contra Naciones Unidas, sino a razones que calificó de políticas, institucionales y doctrinarias. “Creo en las Naciones Unidas. Creo en la cooperación entre las naciones. Justamente por creer en ella, considero legítimo preguntarnos si las instituciones que hemos construido están respondiendo con suficiente eficacia a los problemas para los cuales existen”, sostuvo.