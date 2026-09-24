Gobierno De La Espriella aclara sus críticas a la ONU en su Asamblea General: “Creo en las Naciones Unidas”

El gobierno de Abelardo De La Espriella llevó hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas un llamado para avanzar hacia mejoras para la organización internacional, a la cual asegura que puede ser mucho más eficiente en su relación con los países miembros.

En su intervención ante el organismo internacional, el vicepresidente José Manuel Restrepo leyó la voz del mandatario, quien cuestionó si Naciones Unidas está cumpliendo con suficiente eficacia los objetivos para los que fue creada; puso sobre la mesa una discusión sobre el funcionamiento de sus estructuras, el peso de la burocracia y la manera en que se evalúan sus resultados.

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“He sido crítico de esta Organización. Lo he sido antes de llegar a la Presidencia y sería incoherente que, por dirigirme hoy a esta Asamblea, pretendiera ocultar mis convicciones”, afirmó.

El vicepresidente aseguró que sus críticas no responden a una animadversión contra Naciones Unidas, sino a razones que calificó de políticas, institucionales y doctrinarias. Al mismo tiempo, reconoció el valor de la cooperación internacional y señaló que precisamente por creer en ella considera necesario preguntarse si las instituciones creadas para desarrollarla están respondiendo a los desafíos actuales.

José Manuel Restrepo ante las Naciones Unidas. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

“Creo en las Naciones Unidas. Creo en la cooperación entre las naciones. Justamente por creer en ella, considero legítimo preguntarnos si las instituciones que hemos construido están respondiendo con suficiente eficacia a los problemas para los cuales existen”, sostuvo.

La intervención de Restrepo también incluyó una reflexión sobre el papel que Colombia espera que desempeñe Naciones Unidas. El Gobierno sostuvo que busca defender un multilateralismo enfocado en resultados concretos y no únicamente en la producción de documentos o la multiplicación de procedimientos.

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“Colombia está dispuesta a participar activamente en esa discusión. Mi país quiere unas Naciones Unidas cuya eficacia se mida menos por el volumen de documentos que produce y mucho más por los resultados que consigue; menos inclinadas a multiplicar procedimientos y más decididas a convertir la cooperación internacional en acciones concretas”, afirmó.

Restrepo agregó que ese es el multilateralismo que Colombia está dispuesta a defender; uno que respete la igualdad soberana de los Estados, como establece la Carta de Naciones Unidas, pero que también pueda actuar de manera eficaz frente a amenazas que no reconocen fronteras.

José Manuel Restrepo leyó el discurso de Abelardo De La Espriella ante la ONU. Foto: AP Photo/Seth Wenig

El vicepresidente cerró esta parte de su intervención señalando que la política exterior del Gobierno está guiada por el interés nacional, la defensa de la soberanía y la búsqueda de resultados. Así como también pidió a las Naciones Unidas una definición general del terrorismo.

“Desde 1963, la comunidad internacional ha elaborado 19 instrumentos jurídicos universales destinados a prevenir diferentes actos terroristas. Sin embargo, después de décadas de discusión, todavía no existe una definición jurídica general del terrorismo universalmente acordada por los Estados miembros”, señaló Restrepo.

“La República de Colombia considera que ha llegado el momento de avanzar. Necesitamos una definición internacional común, suficientemente clara y precisa, compatible con el derecho internacional y con las garantías fundamentales, pero también útil para que los Estados puedan cooperar eficazmente frente a los actos de terrorismo”, afirmó Restrepo.