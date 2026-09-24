En video: acusan a congresista argentino de consumir drogas en plena sesión parlamentaria

Un diputado provincial de Argentina quedó en el centro de una controversia política y mediática después de que un video grabado durante una sesión de la Legislatura de Entre Ríos se viralizara en redes sociales acompañado de acusaciones sobre un supuesto consumo de drogas en pleno debate parlamentario.

El protagonista es Juan Manuel Rossi, legislador socialista de esa provincia, quien rechazó de manera tajante las versiones difundidas en internet y aseguró que se trata de una campaña para desprestigiarlo. La polémica escaló rápidamente hasta involucrar a funcionarios del gobierno provincial, que salieron públicamente en su defensa.

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Las imágenes que originaron la controversia corresponden a una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos en la que se discutía una reforma previsional. En medio de la intervención de una legisladora, las cámaras enfocaron a Rossi, quien permanecía sentado en su curul.

Horas después comenzó a circular un fragmento editado de la grabación en el que se observa al diputado manipulando un objeto y acercándolo a su rostro. A partir de esa secuencia, numerosos usuarios en redes sociales afirmaron que el legislador estaba consumiendo drogas.

Sin embargo, las imágenes difundidas no muestran de manera concluyente ninguna sustancia ni permiten confirmar la acusación. El debate se centró en la interpretación de los movimientos realizados por Rossi durante la sesión.

El caso fue rápidamente compartido en redes sociales, mientras que el parlamentario se defendió de las acusaciones. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ante la repercusión del caso, el legislador publicó un mensaje en la red social X en el que negó cualquier conducta irregular y explicó qué ocurrió en el video. “Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, escribió.

Rossi sostuvo además que detrás de la difusión de las acusaciones en su contra a raíz del vídeo, existirían intereses políticos vinculados a sectores opositores en Entre Ríos, tachando el caso de una persecución política en su contra.

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La respuesta no terminó allí. El diputado aseguró estar dispuesto a someterse a pruebas médicas para demostrar que no consumió drogas durante la sesión legislativa. “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico”, manifestó en su publicación, en la que también cuestionó a quienes impulsaron la difusión del video.

A las pocas horas, el legislador publicó el resultado del test toxicológico en el que muestra las pruebas de drogas, dando negativo en cada una de ellas. “Hoy me realicé un examen toxicológico y dio NEGATIVO para todas las sustancias analizadas. Acá está el resultado. Que cada uno se haga cargo de lo suyo”, cerró Rossi en su mensaje en redes sociales.