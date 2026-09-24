Las 10 frases que marcaron el discurso de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Delcy Rodríguez intervino este martes ante la Asamblea General de la ONU como presidenta encargada de Venezuela y aprovechó su discurso para presentar la hoja de ruta política de su gobierno, defender el acercamiento con Estados Unidos, prometer elecciones y anunciar lo que describió como un proceso de “transformación democrática” para el país.

La mandataria también abordó temas como la crisis política venezolana, el terremoto que golpeó al país en junio, la disputa por el Esequibo y la inteligencia artificial. Estas fueron las frases que marcaron su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

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1. “Venezuela renace”

Rodríguez aseguró que el país atraviesa una nueva etapa tras la crisis política interna y el doble terremoto del pasado 24 de junio, lo cual fue el eje principal de su discurso. “Venezuela renace resume la actitud que nuestro pueblo ha asumido frente a estos dos acontecimientos”, afirmó la mandataria al referirse tanto a la tragedia natural como a los cambios políticos que vive el país.

Según explicó, la consigna busca representar un proceso de reconstrucción institucional, económica y social.

2. “Agradecer al presidente Donald Trump”

Uno de los mensajes más llamativos estuvo dirigido directamente al mandatario estadounidense, luego de que se reunieran el martes en horas de la noche en Nueva York en medio de la normalización de las relaciones bilaterales y la firma de acuerdos.

“Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, dijo.

Rodríguez destacó que ambas administraciones trabajan para resolver diferencias mediante el diálogo y para fortalecer la cooperación en materia energética, económica y de seguridad.

Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

3. “Trabajamos para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes”

La presidenta encargada insistió en que la nueva relación entre Caracas y Washington debe construirse a través de la diplomacia. “Hoy trabajamos seriamente para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes y abonar los caminos para el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación económica”, señaló.

4. “Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática”

Rodríguez hizo uno de los anuncios políticos más relevantes de su intervención al presentar lo que calificó como una nueva etapa institucional para el país. “Me complace anunciar que Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacer”, afirmó.

La mandataria aseguró que se trata de un proceso “ordenado, institucional y verificable” destinado a construir una Venezuela “más libre”, “más próspera” y “más reconciliada”.

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5. “En Venezuela habrá elecciones”

La promesa electoral ocupó uno de los puntos centrales del discurso. “Quiero ser muy clara. En Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez ante los representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Añadió que ya existe un diálogo político con sectores de la oposición para avanzar hacia un proceso que garantice igualdad de condiciones para todos los participantes, aunque dentro de sus declaraciones no dio una fecha tentativa para las elecciones en el vecino país.

Delcy Rodríguez en la ONU. Foto: Naciones Unidas

6. “Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas”

La mandataria también prometió una apertura política dentro del país para la totalidad de movimientos políticos de la nación. “Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país”, sostuvo.

Rodríguez argumentó que la democracia no debe medirse únicamente por la realización de elecciones, sino también por las condiciones que permitan una competencia política efectiva, algo que prometió que se dará durante su gobierno.

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7. “La democracia no se mide por la existencia de elecciones”

Rodríguez afirmó también que “la democracia no se mide por la existencia de elecciones, sino por la calidad de la competencia que las precede”. Según explicó, los procesos electorales deben convertirse en mecanismos para resolver diferencias políticas y no en factores que profundicen conflictos nacionales.

8. “Venezuela quiere respirar libre”

La mandataria aprovechó la tribuna de Naciones Unidas para pedir respaldo internacional al proceso político venezolano. “Venezuela quiere respirar libre, ejercer sus derechos como Nación soberana, sin ningún tipo de intromisión. Venezuela quiere y debe ser respetada”, afirmó la mandataria.

También pidió que la comunidad internacional acompañe los cambios internos desde el respeto a la autodeterminación nacional.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la organización, el 23 de septiembre de 2026, en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

9. “Vengo a asumir una responsabilidad histórica”

Rodríguez presentó su gestión como una etapa de transición hacia una nueva fase política para el país. “Vengo a asumir, hacia adelante, una responsabilidad histórica: la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena”, aseguró.

La presidenta encargada sostuvo que su objetivo al mando del país es lograr una Venezuela reconocida tanto por sus ciudadanos como por la comunidad internacional.

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10. “Vale la pena creer de nuevo”

En la parte final del discurso dirigió un mensaje a los millones de venezolanos que han emigrado durante los últimos años. “A los jóvenes (...) les digo que vale la pena creer de nuevo. Este es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar, y no solamente aquel del que muchos quisieron huir”, manifestó.

La mandataria cerró su intervención con un llamado a la unidad nacional y a la reconstrucción del país tras años de crisis política y económica, así como después de los daños ocasionados por el terremoto que golpeó a Venezuela en junio y que dejó más de 6.000 muertos en todo el país.