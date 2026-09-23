Estados Unidos emitió alerta de seguridad para sus ciudadanos en Santa Marta: esto les solicitó

Frente a la compleja alteración del orden público registrada en el norte del país, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado oficial de alerta de seguridad dirigido a sus ciudadanos que se encuentren o transiten por la ciudad de Santa Marta, así como en áreas de los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Tomás Uribe reaccionó tras el patrullaje del presidente Abelardo De La Espriella en Santa Marta

La advertencia diplomática se concentra de manera especial en el corredor vial de la Troncal del Caribe (Ruta 90), el sector de Palomino, los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona y la Zona Bananera.

Contundente respuesta de Abelardo De La Espriella por imagen que se volvió viral portando una pistola mientras patrullaba Santa Marta

La delegación norteamericana detalló que las autoridades colombianas confirmaron el anuncio de un “constreñimiento o paro armado de 72 horas por parte de una estructura ilegal”, el cual contempla restricciones absolutas a la movilidad civil y un toque de queda hasta el mediodía del viernes.

Estas acciones criminales se desencadenaron como reacción violenta tras los recientes operativos tácticos adelantados por la Fuerza Pública en la región.

Episodios de violencia en Santa Marta

El informe diplomático reseñó que la contingencia de seguridad ha provocado graves episodios de zozobra en la población, incluyendo la incineración de vehículos de servicio público, amenazas armadas contra comerciantes e intercambios de disparos.

Paro armado en Santa Marta. Foto: Redes sociales y suministrado por la Policía de Santa Marta.

Estas intimidaciones obligaron a la paralización temporal del transporte público, el cierre masivo de negocios y la suspensión de actividades escolares en las zonas más afectadas como medida de precaución.

Asimismo, la representación internacional resaltó el incremento del pie de fuerza militar y policial en los cascos urbanos y corredores viales estratégicos.

Aunque la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y la vía hacia Barranquilla permanecen abiertas y en funcionamiento, la embajada advirtió que las condiciones de movilidad pueden cambiar de forma intempestiva debido a interrupciones aisladas en la Troncal del Caribe.

Recomendaciones para los estadounidenses

Ante este escenario, la sede diplomática instó a sus nacionales a evitar las áreas donde se reporten disturbios o presencia de fuerzas de seguridad, indicándoles que busquen refugio inmediato en caso de escuchar detonaciones o encontrar aglomeraciones.

Paro armado en Santa Marta ordenado por la organización ilegal Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

La embajada enfatizó en la necesidad de evitar cualquier tipo de confrontación con individuos armados y mantener un alto nivel de alerta.

Finalmente, la misión diplomática recomendó a la comunidad internacional permanecer atenta a las instrucciones de las autoridades locales y consultar de forma periódica las actualizaciones del estado de las carreteras en los medios de comunicación.

El Gobierno estadounidense ratificó que mantendrá la vigilancia sobre la evolución de las garantías de seguridad en el caribe colombiano.