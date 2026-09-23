Álvaro Uribe celebra la consolidación del Escudo de las Américas: “Los países hermanos y vecinos no serán escondites de bandidos”

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la segunda reunión del Escudo de las Américas. Se trata de una alianza promovida por el presidente Donald Trump que reúne a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago con el propósito de reforzar la seguridad hemisférica y coordinar esfuerzos frente a las amenazas del crimen organizado.

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“Con el Escudo de las Américas, ya los países hermanos y vecinos no serán escondites de bandidos como algunos lo fueron, sino aliados para derrotar el crimen narcoterrorista. Y Colombia retoma la lucha que conduce a la protección ciudadana”, aseguró el exmandatario.

La organización publicó un pronunciamiento tras la reunión celebrada el 22 de septiembre. “Anunciamos hoy la primera acción conjunta (…) para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo”, dice un comunicado.

“Declaramos nuestra intención de imponer (…) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones”, explicó el texto.