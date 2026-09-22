En imágenes: la militarización de Santa Marta tras orden presidencial

Tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella de militarizar Santa Marta, luego de la escalada ofensiva de Los Pachenca, activos del Ejército hacen presencia en las calles de la capital del Magdalena.

Así lo reveló el Ejército a través de varias imágenes en sus redes sociales. Las fotografías también fueron compartidas por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez.

“En cumplimiento de la orden del señor presidente de la República, hemos reforzado el despliegue de las Fuerzas Militares en Magdalena y La Guajira, en apoyo y coordinación con la Policía de Colombia, para proteger a los samarios”, indicó Rodríguez.

Por su parte, el Ejército indicó que “ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del Ejército, a través de la Segunda Brigada y en coordinación con la Policía Nacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural”.

La ofensiva criminal de Los Pachenca, a través de acciones y de un mal llamado paro, se generó tras la muerte de alias Cholo, el segundo cabecilla de estructura narcotraficante.