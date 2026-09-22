En imágenes: la militarización de Santa Marta tras orden presidencial

Tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella de militarizar Santa Marta, luego de la escalada ofensiva de Los Pachenca, activos del Ejército hacen presencia en las calles de la capital del Magdalena.
En cumplimiento de la orden del señor Presidente de la República, hemos reforzado el despliegue de las @FuerzasMilCol en Magdalena y La Guajira, en apoyo y coordinación a la @PoliciaColombia, para proteger a los Samarios.— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) September 22, 2026
Nuestros soldados, marinos y aviadores están en el… https://t.co/RlnFhUkYWn pic.twitter.com/5mHkCVJwW9
Así lo reveló el Ejército a través de varias imágenes en sus redes sociales. Las fotografías también fueron compartidas por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez.
“En cumplimiento de la orden del señor presidente de la República, hemos reforzado el despliegue de las Fuerzas Militares en Magdalena y La Guajira, en apoyo y coordinación con la Policía de Colombia, para proteger a los samarios”, indicó Rodríguez.
#Magdalena | Con el propósito de restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía, tropas de la #SegundaBrigada del @COL_EJERCITO desplegaron desde anoche un dispositivo táctico apoyado por vehículos blindados sobre la Troncal del Caribe. Esta intervención… pic.twitter.com/mn0cs3u8F8— Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) September 22, 2026
Por su parte, el Ejército indicó que “ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del Ejército, a través de la Segunda Brigada y en coordinación con la Policía Nacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural”.
#AEstaHora | Ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del @COL_EJERCITO, a través de la #SegundaBrigada y en coordinación con la @PoliciaNacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural.… pic.twitter.com/jAuppiwKQh— Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) September 22, 2026
La ofensiva criminal de Los Pachenca, a través de acciones y de un mal llamado paro, se generó tras la muerte de alias Cholo, el segundo cabecilla de estructura narcotraficante.