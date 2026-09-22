El lobby del presidente de la JEP con el Pacto Histórico

En medio de la tormenta política que se generó por cuenta del eventual recorte a la cartera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de ese alto tribunal, Alejandro Ramelli, se está moviendo por el Legislativo de cara a la discusión del Presupuesto General de la Nación.

SEMANA conoció que este martes, 22 de septiembre, Ramelli conversó con los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, quienes manifestaron su respaldo a la gestión de la JEP y anticiparon que defenderán a la entidad en los debates que se vienen en el Congreso.

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El senador Alejandro Ocampo entregó detalles de la cita: “Yo quería escuchar qué es lo que ha hecho, en verdad, la JEP, que nos den los informes. Hay veces que personas, instituciones o políticos dicen cualquier cosa, pero hay veces que no corresponde con la realidad. Queríamos que nos contara la realidad de lo que estaba pasando, el tema del recorte, que no 100.000, son 185.000 que le están quitando a la JEP, y eso es acabar la JEP”.

Entre tantas cosas, Ramelli socializó los números y principales resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con esos insumos, la bancada del Pacto Histórico ratificó que es un “absurdo” la reducción presupuestal que gestionan los partidos Salvación Nacional y el Centro Democrático.