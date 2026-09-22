Ingrid Betancourt denuncia en vivo a la JEP: “Ha hecho, yo creo, un negocio”

En medio de la polémica alrededor del recorte presupuestal que el Gobierno De La Espriella anunció que llevará a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la excandidata presidencial Ingrid Betancourt hizo una denuncia contra ese tribunal de justicia transicional.

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“A mí me parece que la JEP quiere utilizar la voz de las víctimas, ha hecho, yo creo, un negocio con nosotros. Es una agencia de justicia dedicada a la impunidad de los criminales. Lo único que yo rescataría de la JEP ha sido la tipificación de los crímenes. En el caso nuestro, sí efectivamente tipificaron los crímenes contra nosotros, entre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero, de ahí para adelante, todo lo demás ha sido realmente ofensivo para las víctimas”, dijo Betancourt en El Debate de SEMANA.

La excandidata presidencial, quien estuvo secuestrada durante más de seis años por las extintas Farc, recalcó en El Debate de SEMANA que no es posible que a los exintegrantes de esa guerrilla la JEP no los trate en los procesos como “actores de primera clase”, mientras que a las víctimas de ellos las tienen como “actores de segunda clase”.

“No les interesan nuestros reclamos, nuestras alertas, nuestras denuncias; es decir, es como si la JEP fuera ciega y sorda. Pero, en cambio, todo lo que dicen los miembros del secretariado de las Farc es tenido en cuenta. Entonces, uno sí se tiene que comenzar a preguntar; es decir, yo no creo que esto sea gratis, yo creo que las personas toman sus decisiones vulnerando abiertamente la razón para la cual fue creada la JEP y, pues, tiene que haber una contraparte”, agregó Betancourt en El Debate de SEMANA.

En tal sentido, Betancourt manifestó que ve mucho cinismo por parte de los exintegrantes del secretariado de las Farc ante la JEP.

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“Una gran envalentonada en contra de las víctimas, capaces de decirnos cosas, de insultarnos públicamente, de amedrentarnos. Es decir, son situaciones que para nosotros son muy difíciles de vivir y, con todo esto, ellos [la JEP] teniendo muchos recursos, todo el apoyo del Estado. Obviamente, seguridad, carros blindados, escoltas que ellos escogen, porque son los mismos de las Farc que ellos mismos escogen. La UNP, entre otras, convertida también en un espacio de reclutamiento de miembros de las Farc. Terminamos muchas de las víctimas teniendo escoltas que son exguerrilleros, lo cual para todos nosotros puede ser bastante difícil”, agregó Betancourt.