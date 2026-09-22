El exintegrante de las extintas Farc EP, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como alias Timochenko, se pronunció en un video difundido en redes sociales en el que anunció el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz, más exactamente en el caso de los secuestros.

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“Hoy 21 de septiembre de 2026, inicia una etapa de un compromiso que asumimos ante las víctimas, ante la sociedad colombiana y ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la firma del acuerdo final en 2016. Como compareciente del caso 01, inicio el cumplimiento de la sanción emitida por la JEP junto a los miembros del último secretariado de las extintas Farc EP”, aseguró.

Asesinan a joven que había sido reclutado por las Farc, cuando pretendía escapar. - Imagen de referencia Foto: API

Adicional a ello, indicó que, tras años de comparecencia y acercamiento a las víctimas, es consciente de que ninguna palabra puede borrar el dolor causado, y reafirmó a las víctimas que cumplir esta sanción no significa un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso de escucha y reparación.

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Indicó que iniciarán la búsqueda de personas desaparecidas en medio del conflicto armado y que esta búsqueda será realizada en el cementerio de Pitalito, Huila.

El conflicto en Putumayo y Caquetá parece no tener fin. Enfrentados entre sí, los grupos armados continuarán su lucha sin misericordia. Foto: alexandra ruiz poveda-semana / afp

Tras su pronunciamiento, la ONG de mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, Rosa Blanca, le hizo un llamado al exlíder de la estructura.

Timochenko no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe - Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde. Usted era jefe de inteligencia y contrainteligencia, allí fusilaron cerca de 100 personas incluyendo… https://t.co/4CraCxStds — Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) September 21, 2026

“Timochenko, no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe-Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”, afirmó el grupo.

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry firmó un acta de compromiso ante la JEP. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Tras ello, también aseguraron que durante ese momento, Timochenko fungía como jefe de inteligencia y contrainteligencia y que allí “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”, sentenció. Además, agregaron que sus familiares esperan sus cuerpos.