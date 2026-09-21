Revelan la escandalosa cifra que la JEP ha pagado por el arriendo del edificio donde funciona en Bogotá: ¿Era mejor comprar el predio?

En medio del debate que enfrenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) por la falta de resultados judiciales en sus nueve años de creación, un dato saltó a la vista y encendió las alarmas.

El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, informó que la JEP ha pagado 114.202 millones de pesos por el arriendo del edificio ubicado en la sede de la Calle 63 con Carrera Séptima en Bogotá, “cuando el costo de ese edificio, comprado, es de poco más de 42.000 millones de pesos”.

Es decir, a juicio de Gómez Martínez, hubiera sido mejor negocio adquirir la edificación.

“¿Cómo la vieron? 200.000 millones en cositas varias, entre ellas, en arriendos, se ha gastado la JEP desde su creación”, dijo el senador.

Además, “40.365 millones de pesos en defensa jurídica de las Farc y gastó 31.374 millones en eventos”, destacó el senador.

El presidente Ableardo apoyó la iniciativa. Foto: SEMANA/MONTAJE

Gómez Martínez se refirió al tema luego de que la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, también denunciara las cifras de gastos de la JEP. Ella reveló que solo en tiquetes aéreos se han gastado 23.963 millones desde la creación del tribunal.

“Además de garantizar impunidad, la JEP quiere seguir siendo ajena a la compleja realidad fiscal del país, donde los gastos de funcionamiento deben reducirse al máximo. Por eso, la reducción del presupuesto debería ser, como mínimo, del 50%”, remató Posada.

María Clara Posada, senadora Foto: María Clara Posada / Red Instagram

La senadora fue más allá.

“Aunque suene increíble, la JEP gastó $40.365 millones en dos convenios para garantizar la defensa jurídica de las Farc. Recordemos que en 2014 Forbes estimó la fortuna de las Farc en US$600 millones. Y aún así, gracias a la JEP, los colombianos terminamos pagándole los abogados a los peores criminales de nuestra historia. Esto no solo es una bofetada para las víctimas, sino una falta de respeto con los contribuyentes. No es justo que el esfuerzo fiscal de las familias honestas termine despilfarrado de esta manera.Y aún así tienen el descaro de pedir más recursos”, denunció.

Edificio donde funcionará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), visto el miércoles 20 de diciembre de 2017 en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA Foto: Carlos Julio Martinez

Y siguió: “En siete años el arriendo de la sede principal de la JEP nos ha costado a los colombianos $114.202 millones. Esto es un promedio de $16.314 millones anuales.Para dejar amarrado el contrato, en 2022 lo firmaron a 4 años con vigencias futuras. No permitieron que se buscara una sede que pudiera salir más barata. En contraste, incluso el derrochador Ministerio de Igualdad, con más de 5.000 personas vinculadas, pagaba $2.700 millones anuales.

Frente a los viajes adelantados desde la JEP, dijo que en tiquetes aéreos, el tribunal ha gastado $23.963 millones en desplazamientos nacionales internacionales.

“Retiros en hoteles de lujo en Palomino, La Guajira, y 190 comisiones de servicio, 34 de las cuales habrían sido al exterior, son algunos de los excesos que ya han sido denunciados. Con razón les alarma tanto un recorte presupuestal. Es realmente preocupante que les toque quedarse tanto tiempo en la super sede de Bogotá”, destacó.

El Congreso tiene la última palabra.