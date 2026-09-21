Iván Cepeda anunció una acción de tutela contra Abelardo De La Espriella por “presencia de tropas extranjeras en Colombia”

El excandidato presidencial y hoy senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este lunes, 21 de septiembre, que acudirá a los estrados judiciales para tutelar al presidente Abelardo De La Espriella porque, según él, hay presencia de tropas extranjeras en Colombia.

Cepeda- conocido por sus constantes acciones judiciales contra sus contradictores- escribió textualmente en su cuenta oficial de X: “Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política”.

Y agregó: “En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”.

Dijo que el pasado 27 de agosto se presentó una operación en la que se produjo en Tumaco, Nariño, “un sobrevuelo de helicópteros tipo UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos”.

Este hecho- según Cepeda- “fue informado oficialmente al país por el Comando Sur el 12 de septiembre con un mensaje e imágenes en su cuenta de X (@Southcom en X). Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política”.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

Cepeda anexó en su denuncia en X el mensaje que se publicó desde la cuenta norteamericana: “Un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, asignado al Escuadrón Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (reforzado), Fuerza de Combate Litoral- 24 vuela cobre Tumaco, Colombia, el 27 de agosto de 2026″.

Y remató el mensaje: “Las Fuerzas Militares de Estados Unidos están desplegadas en el área de responsabilidad de Southcom en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, operaciones dirigidas por DeptoWar y las prioridades del Presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Cabe resaltar que Southcom supervisa las actividades de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

El presidente Abelardo De La Espriella no ha respondido a la denuncia de Cepeda, pero en redes sociales algunos de los seguidores del excandidato presidencial le han reclamado por las veces en que las tropas de Venezuela entran sin permiso a Colombia por la zona de frontera y el gobierno de Gustavo Petro guardó silencio.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella. Foto: Fiscalía y Semana

David Castillo, por ejemplo, afirmó: “¿Y la soberanía dónde quedaba en 2024 cuando las tropas de su aliado Nicolás Maduro ingresaban a Colombia por la Vereda San Luis, en Tibú - Norte de Santander y guardaban silencio absoluto? La indignación selectiva sí que es grave".