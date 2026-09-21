Hace algunas horas entraron en funcionamiento los nuevos semáforos de la calle 63, anunciados hace algunos días por la Secretaría de Movilidad y que buscarían cambiar las dinámicas de movilidad en este corredor vial. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y ya son cientos los bogotanos que aseguran un deterioro en la movilidad en ese tramo y un mayor represamiento de automotores.

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La Alcaldía anunció la instalación de los nuevos semáforos asegurando que estos permitirán que se organicen los flujos vehiculares y facilitará el cruce seguro de peatones y ciclistas.

La Secretaría de Movilidad sostiene que la intervención en la calle 63 permitirá ordenar los flujos vehiculares y facilitar el cruce seguro de peatones y ciclistas. Foto: Getty Images y Secretaría Distrital de Movilidad - API

Uno de los críticos de la medida fue el economista y analista Daniel Mejía, quien aseguró que, “no contentos con el colapso de movilidad en Bogotá, a la Secretaría de Movilidad le da por cerrar uno de los dos carriles de la calle 26 con Cra 3ra para poner un ‘puesto de control’ a las 6 pm. En plena hora pico. No saben qué más inventarse para colapsar la ciudad”, agregó.

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El ciudadano Luigi Parra dejó en evidencia también otra de las consecuencias del semáforo. Aseguró que a las 5:20 de la tarde del pasado domingo, se evidenció un fuerte trancón en la calle 63 a la altura de la carrera 30, una situación que no se veía un domingo.

A las 5:20 PM les reportó que gracias a los semáforos que ustedes instalaron hay trancón hasta el puente de la Calle 63. (Cosa que nunca pasaba un domingo)



Gracias por hacer de Bogotá una de las ciudades más congestionadas. https://t.co/V8u35Snl0V pic.twitter.com/ChwqcLimb0 — Luigi Parra (@LuigiParraF) September 20, 2026

Contrario a las críticas, la administración aseguró que la intervención no afecta los tiempos de viaje en horas críticas y permitirá organizar los flujos vehiculares, además de mejorar las condiciones de seguridad para todos usuarios.

La calle 63 registró nuevos puntos de congestión tras la puesta en funcionamiento de los semáforos, según reportes de ciudadanos en redes sociales. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Esperan que la medida pueda minimizar los factores de riesgo para los peatones, como el el exceso de velocidad, con un 20 %; el estacionamiento indebido, con un 17 % y los pocos pasos peatonales, con un 14 %; mientras que el 27 % identificó todos los factores anteriores.

“Entre 2023 y 2025, 19 personas resultaron lesionadas en siniestros viales graves registrados en esta intersección: cinco ciclistas, un peatón, siete motociclistas, dos pasajeros y cuatro conductores”, detalló la Secretaría.