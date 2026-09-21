UNP le suspendió el esquema de seguridad al exdirector del DNI del gobierno Petro, Jorge Lemus

SEMANA conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP), a cargo de Didier Blanco, le notificó en las últimas horas al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y director encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Jorge Lemus que su esquema de seguridad sería suspendido.

Exclusivo: Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia de Petro, confirmó que ofreció bienes de la SAE y pagos a guerrilleros

A pesar de esa decisión, el exdirector apelará la decisión, ya que cuenta con diez para interponer ese recurso.

Lemus es recordado por haber dialogado con personas al marguen de la ley en medio de la paz total del expresidente Gustavo Petro. Él mismo reconoció que adelantó esas gestiones en las que se conocieron conversaciones con los que se habló de posibles beneficios a cambio de información de inteligencia.

“Esas citas siempre se dan. Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información. Eso es lo que pasa siempre. Pero no es que uno ya se compromete a esto, que voy a hablar con la SAE, que voy a hablar con la Fiscalía, no. Uno les dice: ‘Sí, voy a hablar’, pero no necesariamente se da eso. En este caso, no se dio; yo no hablé con la SAE”, aseguró Lemus a SEMANA.

El exfuncionario se refería a unos audios que reveló esta revista en los que se escuchaba a Lemus conversando con el Narcochofer de la posibilidad de que personas al marguen de la ley accedieran a bienes que están a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a cambio de entregar información.

Noticias Caracol también publicó otros audios en los que Lemus tuvo un encuentro con el exnarcotraficante y esmeraldero Edward Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa para buscar estos acuerdos.

Los esquemas fueron entregados en la administración de Augusto Rodríguez. Foto: SEMANA

Lemus fue uno de los principales funcionarios en la administración de Petro cuando estuvo al frente de dos entidades claves para el exmandatario: la DNI y como encargado de la UIAF.

Desde la UNP ya se han retirado los esquemas de personas cercanas al petrismo. Por ejemplo, se tomó una decisión en contra del creador de contenido Levy Rincón, así como contra Juliana Guerrero y Gabriel Muñoz, dos mujeres cercanas al exmandatario que trabajaron con en distintas entidades del Gobierno.

En el caso de las dos mujeres, que llegaron a tener contratos con entidades del gobierno Petro, la Procuraduría le ha puesto la lupa a esas decisiones que tomó la UNP, cuando estaba al frente Augusto Rodríguez, por lo que se deberá presentar un informe en el que se argumente cuáles fueron las evaluaciones que se llevaron a cabo para asignar esos esquemas.